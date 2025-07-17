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الجزائر

دفتر شروط جديد لتطوير الصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية

الشروق أونلاين
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دفتر شروط جديد لتطوير الصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية
ح.م
جانب من اللقاء

أعلنت وزارة الصناعة عن الشروع في إعداد دفتر الشروط الخاص بالصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية، وذلك في إطار مقاربتها التشاركية الرامية إلى تنظيم هذا القطاع الاستراتيجي وإعادة بعثه.

وفي هذا السياق، ترأس وزير الصناعة، سيفي غريب،  الخميس، لقاءً جمعه بعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال،  من أجل وضع فريق عمل مكلف بإعداد دفتر شروط ومرجع خاص بهذا النشاط الاستراتيجي.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير في كلمته على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإتمام إعداد الدفتر في أقرب الآجال، مشددًا على أهمية وضع إطار تنظيمي واضح ومحفز يسمح بتطوير الصناعة الوطنية في هذا المجال.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مبادرة تشاورية أطلقتها الوزارة قبل أكثر من شهرين، وتهدف إلى ترسيخ صناعة إلكترونية وكهرومنزلية حقيقية، قائمة على تعزيز منظومة المناولة المحلية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، مع فتح آفاق واعدة نحو التصدير، خاصة إلى الأسواق الإفريقية ذات الطلب المتزايد والإمكانيات الكبيرة.

وجدد الوزير التزام الوزارة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في هذه الشعبة، عبر توفير الظروف الملائمة لتطوير نشاطاتهم وتحسين قدرتهم التنافسية، بما يساهم في بناء نسيج صناعي وطني قوي ومتكامل.

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