دفتر شروط لاعتماد جامعات دولية في الجزائر

17 مؤسسة خاصة مفتوحة للطلبة

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للناجحين الجدد في البكالوريا فرصة التسجيل في المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المعتمدة، وعددها 17 بين مدرسة ومعهد، تقدم عدة تخصصات متنوعة للشعب العلمية والأدبية، على غرار ميادين التسيير والاقتصاد والإعلام الآلي والرياضيات واللغات الأجنبية.

ونجد في ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، المدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر، الكائن مقرها بعين البنيان، والتي تحتوي على شعبة علوم التسيير تخصص تسيير فندقي وإطعام، وهي متاحة لحاملي بكالوريا 2022، حسب الأولويات تسيير واقتصاد، وعلوم تجريبية، ثم رياضيات، وبعدها تقني رياضي، ويتم دخولها عن طريق اجتياز اختبار شفهي مع اختبار كتابي في الرياضيات واللغتين الفرنسية والانجليزية.

دفتر شروط لاعتماد جامعات دولية خاصة في الجزائر

ويمكن لحاملي البكالوريا الجدد التسجيل في معهد المناجمنت بالجزائر، حيث يضم شعبتين، علوم التسيير تخصص مناجمنت، وعلوم تجارية تخصص تسويق، وهي متاحة لحاملي بكالوريا رياضيات ثم علوم تجريبية، ثم تقني رياضي، مع فتح المجال لحاملي شهادة أجنبية معادلة لهذه التخصصات، ويشترط لدخولها اختبار الكفاءة في اللغة الانجليزية بالنسبة للتكوينات باللغة الانجليزية، كما أن التحويلات مقبولة في حدود الأماكن المتوفرة.

وفي ذات الميدان الخاص بالعلوم الاقتصادية والتسيير، نجد معهد التكوين في التأمينات والتسيير بالعاصمة الذي يقدم تكوينا في شعبة علوم تجارية تخصص نشاط تجاري، وأولوية الالتحاق به تكون لحاملي بكالوريا تسيير واقتصاد، ثم علوم تجريبية، ثم رياضيات وتقني رياضي، ومن شروط الالتحاق أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق 10 من 20.

مقابلة شفهية للتسجيل في معهد إدارة الأعمال بالجزائر

أما معهد إدارة الأعمال بالجزائر “نسيم شوب” فيمنح للناجحين فرصة التسجيل في ميدان علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية، شعبة علوم التسيير تخصص إدارة الأعمال، وشعبة علوم تجارية تخصص تسويق، وشعب علوم مالية ومحاسبة تخصص محاسبة ومراقبة وتدقيق، وهي متاحة لحاملي بكالوريا في شعب علوم تجريبية وتقني رياضي ورياضيات وتسيير واقتصاد، ومن شروط الالتحاق الحصول على شهادة بكالوريا ومقابلة شفهية.

ويتضمن المنشور الخاص بحاملي بكالوريا 2022 في قائمة المؤسسات الخاصة المعتمدة مدرسة إدارة الأعمال بتيزي وزو، والتي تقترح على الناجحين تكوينا في ميدان علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية في شعبة علوم تسيير تخصص مانجمنت الأعمال، والأولوية لحاملي بكالوريا تسيير واقتصاد وعلوم تجريبية، ثم رياضيات وتقني رياضي، ويجب أن يكون المعدل العام المحصل عليه يساوي أو يفوق 10، كما تضمن ذات المؤسسة تكوينا في الحقوق تخصص قانون المؤسسة والأعمال لجميع شعب البكالوريا، وتخصص في ميدان رياضيات وإعلام آلي، تخصصي أنظمة الإعلام الآلي وأنظمة الشبكات لتخصصات علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي.

دخول المؤسسات الخاصة للتكوين على أساس المعدل العام

وإلى ذلك، تقدم مدرسة التكوين في تقنيات التسيير بدالي إبراهيم تخصصات تسيير الفنادق والسياحة وتجارة دولية ومحاسبة ومالية ويتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا.

أما مدرسة إدارة الأعمال الجزائر “بيزنس سكول” فتقدم تخصص علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية تخصص إدارة أعمال، إذ يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا.

في حين يضمن المعهد العالي للتجارة والتسيير بسطيف تخصص إدارة أعمال ويتم الالتحاق به على أساس مسابقة كتابية ومقابلة شفوية، فيما يمكن للطلبة التسجيل في المعهد العالي للتسيير الذي يتيح التكوين في تخصصي تسويق دولي وإدارة السياحة، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا.

وتقدم الوزارة خيارات للناجحين للتسجيل في مؤسسات التكوين الخاصة بميدان الرياضيات والإعلام الآلي، منها معهد التكنولوجيا “نوميديا”، الكائن مقره بالجزائر العاصمة في شعبة الإعلام الآلي، تخصص أنظمة مستقلة وبرمجيات محمولة مستقرة ومتنقلة وشبكة البنية القاعدية وأمن سبيراني لفائدة حاملي بكالوريا رياضيات وتقني رياضي وعلوم تجريبية، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

ويتيح معهد البصريات بأولاد فايت ميدان علوم وتكنولوجيا شعبة بصريات الدقيقة وميكانيك تخصص بصريات لشعب رياضيات وتقني رياضي وعلوم تجريبية، يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا.

أما المعهد العالي للعلوم فيقدم عدة تكوينات مختلفة في عدة ميادين منها: رياضيات وإعلام آلي شعبتي رياضيات وإعلام آلي تخصصي بحوث العمليات وأنظمة المعلوماتية، وعلوم اقتصادية والتسيير تخصص تسيير المؤسسة واقتصاد إسلامي، كما يضمن تكوينا في ميدان العلوم الإنسانية، تخصصات علوم اجتماعية، توجيه وارشاد، علوم التربية وعلوم إسلامية، شريعة وقانون وتاريخ وحضارة إسلامية، وتخصص علوم الإعلام، والحقوق وعلوم سياسية، يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

جامعات دولية خاصة في الجزائر قريبا

وبعد ست سنوات من إصدار أول دفتر شروط سنة 2016 لمؤسسات التكوين الخاصة في الجزائر التي تضمن تكوينا في الليسانس للحائزين على البكالوريا، يجري حاليا التحضير لإعداد دفتر شروط جديد خاص باعتماد الجامعات الخاصة ذات الطابع الدولي.

وذكرت مصادر “الشروق” بأنه بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بنظام التكوين العالي سيكون هناك نص مكمل يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الجامعية، والذي تم إدراج فيه إمكانية فتح جامعات دولية خاصة في الجزائر مثل الجامعة الأمريكية اللبنانية أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعديد الجامعات المتواجدة في عدة دول تكون ذات طابع دولي.

وسيكون اعتماد الجامعات الدولية الخاصة في إطار التعاون الدولي مع دول صديقة للجزائر ولها باع في مجال التعليم العالي وسمعة مؤكدة، إذ سيتم استقبال اقتراحات لتوطين الجامعات في الجزائر وفقا لدفتر شروط خاص، ويدخل ذلك في إطار المنافسة والتطورات الحاصلة في مجال العلم والمعرفة والانفتاح الدولي، وسيتم وفقا لذلك إثراء دفتر الشروط الخاص بمؤسسات التكوين العالي الخاصة والتفصيل في شروط فتح معهد وجامعة ومدرسة.