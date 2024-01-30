دفع الأجور والتدفئة.. بلعابد يسدي جملة من التعليمات

أسدى وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، جملة من التعليمات والتوجيهات فيما يتعلق بإنجاز المؤسسات التعليمية الجديدة والتدفئة وكذا دفع مستحقات الموظفين في آجالها.

وجاء هذا خلال ترؤس بلعابد، ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصّصت لتقييم العمليات المنجزة والتحضير للمحطات المبرمجة بالإضافة إلى تقديم تعليمات وتوجيهات.

في المستهل، تطرّق الوزير إلى المحاور الرئيسية التي يتضمّنها المنشور الإطار للدخول المدرسي 2024-2025، الذي سيرسل إلى جميع المتدخلين قصد العمل بمحتواه كوثيقة مرجعية محدِّدة للعمليات الواجب القيام بها، إلى جانب مخطط عملياتي محدّد الزمن والإجراءات لاستكمال ما تبقى من السنة الدراسية الجارية والتحضير للسنة الدراسية المقبلة.

كما جدّد الوزير تأكيده على مواصلة تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، وتكثيف المراقبات الدورية وضمان صيانة أجهزة التدفئة في المؤسسات التعليمية.

وعلى ضوء النتائج الأولية للقاءات الثنائية بين مديري التربية والإدارة المركزية، المخصصة لتحضير الدخول المدرسي 2024-2025، والتي دامت من 14 جانفي إلى 29 جانفي 2024، أسدى الوزير تعليمات بضرورة تجسيد التدابير المتفق عليها.

وفي سياق آخر، شدّد بلعابد الحرص على المتابعة الميدانية لوتيرة إنجاز المؤسسات التعليمية المبرمجة للدخول المدرسي المقبل، مثمِّنا ما تقوم به وزارة السكن من جهود كبيرة لاستلام كل المشاريع في الآجال المحددة لها.

أمّا بخصوص الجانب المالي، أكّد الوزير وجوب السهر على ضمان دفع مستحقات الموظفين في آجالها، مثمنا المجهودات المبذولة لصرف رواتب المستخدمين بالزيادة الاستدلالية التي أقرّها رئيس الجمهورية شهر جانفي المنصرم.

وبخصوص التوجّه نحو الكلّ الرقمي، أعلن المسؤول الأول عن القطاع عن التحضير لرقمنة عمليات أخرى، مشدّدا بالمناسبة على أهميّة تحيين المعلومات على الأرضية الرقمية بشكل مستمر لتفادي أي نقص عند إجراء مختلف العمليات التسييرية