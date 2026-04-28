دفع التعاون المنجمي بين الجزائر والولايات المتحدة

بحث وزير المناجم والصناعة المنجمية، مراد حنيفي، مع نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، كريستوفر لاندو، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المناجم، مع التركيز على فرص الاستثمار والشراكة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، خاصة في مجالات استغلال وتحويل المعادن الاستراتيجية والحرجة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقات المتجددة.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة المناجم والصناعات المنجمية فإن هذا اللقاء، المنعقد يوم أمس الاثنين، جرى بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية، كريمة بكير طافر، وإطارات من الجانبين، حيث تم استعراض واقع علاقات التعاون الحالية وآفاق تطويرها بما يعزز اندماج القطاع في التحولات العالمية المرتبطة بالموارد المعدنية.

وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا حول أبرز محاور تطوير القطاع في الجزائر، مستعرضًا المشاريع الجارية والمستقبلية، إلى جانب الإطار القانوني المنظم للأنشطة المنجمية وما يتضمنه من تسهيلات وتحفيزات استثمارية في ظل مناخ استثماري محفز، داعيًا الشركات الأمريكية إلى اغتنام الفرص المتاحة والمساهمة في تطوير القطاع.

كما أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجال المنجمي عبر تكثيف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة، لا سيما من خلال إقامة شراكات بين مجمع سونارم ومؤسسات وهيئات متخصصة في الاستكشاف والاستغلال والتثمين المنجمي، خاصة فيما يتعلق بالمعادن الاستراتيجية والمواد الأولية ذات الاستخدامات الصناعية المتقدمة.