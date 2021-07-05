دفع الزكاة وحقوق الايجار بطريقة إلكترونية عبر بريد الجزائر

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر ،الاثنين، اطلاق خدمتين جديدتين، الاولى لقطاع الشؤون الدينية والثانية تخص قطاع السكن.ر

وجاء الإعلان عن الخدمتين الجديدتين من طرف المديرة العامة بالنيابة لمؤسسة بريد الجزائر باية حنوفي خلال احتفالية بذكرى الاستقلال وعيد الشباب بمقر المؤسسة بحي الاعمال بباب الزوار ومسابقة سعاة البريد السنوية.

وفي التفاصيل تتعلق الخدمة الأولى بدفع مبالغ الزكاة بطريقة إلكترونية باستعمال الهاتف الذكي وتطبيق بريدي موب، وبواسطة رمز الاستجابة السريعة QRCODE.

اما الخدمة الثانية فتتعلق بوكالة الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، وتتمثل في دفع حقوق الإيجار بطريقة إلكترونية.