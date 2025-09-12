-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

دفع الشطر الأول لـ”عدل 3″.. بيان تحذيري من الوكالة

الشروق أونلاين
  • 2945
  • 0
دفع الشطر الأول لـ”عدل 3″.. بيان تحذيري من الوكالة

حذرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، مساء الخميس، من رواج أخبار كاذبة يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تاريخ دفع الشطر الأول.

وأفادت الوكالة في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنه تم تداول فيديو يتحدث حول موعد دفع الشطر الأوّل لمكتتبي عدل 3.

وأكدت وكالة عدل أن “هذه التصريحات والأخبار المغرضة لا أساس لها من الصحة”.

وأشارت وكالة عدل إلى أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد صاحب الصفحة ومروّجي هذه الأخبار الكاذبة.

عدل

مقالات ذات صلة
الجزائر والصين تستعرضان آفاق التعاون في مجال مجابهة مخاطر الكوارث

الجزائر والصين تستعرضان آفاق التعاون في مجال مجابهة مخاطر الكوارث

مجازر سطيف وقالمة وخراطة ضمن احتفالات هزيمة النازية

مجازر سطيف وقالمة وخراطة ضمن احتفالات هزيمة النازية

السياحة الداخلية حققت أهدافا اجتماعية وثقافية راقية مؤخرا

السياحة الداخلية حققت أهدافا اجتماعية وثقافية راقية مؤخرا

توزيع وجبات تقليدية وصحية على الأشخاص بدون مأوى والمتشردين!

توزيع وجبات تقليدية وصحية على الأشخاص بدون مأوى والمتشردين!

مجلة الجيش: وسائل إعلام معادية حاولت استغلال هجرة 7 قصّر سرّا لتقديم صورة مغلوطة عن الجزائر

مجلة الجيش: وسائل إعلام معادية حاولت استغلال هجرة 7 قصّر سرّا لتقديم صورة مغلوطة عن الجزائر

حج 2026: انطلاق أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط

حج 2026: انطلاق أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد