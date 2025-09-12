دفع الشطر الأول لـ”عدل 3″.. بيان تحذيري من الوكالة

حذرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، مساء الخميس، من رواج أخبار كاذبة يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تاريخ دفع الشطر الأول.

وأفادت الوكالة في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنه تم تداول فيديو يتحدث حول موعد دفع الشطر الأوّل لمكتتبي عدل 3.

وأكدت وكالة عدل أن “هذه التصريحات والأخبار المغرضة لا أساس لها من الصحة”.

وأشارت وكالة عدل إلى أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد صاحب الصفحة ومروّجي هذه الأخبار الكاذبة.