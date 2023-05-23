دفع فواتير الماء إلكترونيا عبر موقع الجزائرية للمياه

أبرمت الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، اتفاقية بين المؤسسة الجزائرية للمياه والجمعية المهنية للبنوك، من أجل دفع فواتير الماء عبّر الأنترنت من خلال الولوج إلى موقع الجزائرية للمياه.

وأشرف على هذه الاتفاقية وزيرا المالية والريّ لعزيز فايد وطه دربال على التوالي، حتى يتمكن المواطنين من دفع تكاليف فواتير الماء إلكترونيا، وهذا باستعمال البطاقات البنكية “CIB”.

وصرّح وزير المالية بعدها: “إنّ وثيقة التعاون مع وزارة الري تعتبر خطوة مهمة في سبيل تعزيز الرقمنة في كل التعاملات اليومية للمواطنين”.

وأضاف فايد قائلا:”مؤشرات الدفع الإلكتروني عرفت تحسنا معتبرا، حيث بلغت 2 مليون و700 ألف معاملة بمبلغ إجمالي قدر بـ 5.7 مليار دج موزعة عبر عدة نشاطات”.

وتابع الوزير تصريحه:”عدد الحسابات البنكية ارتفع إلى أكثر من 20 مليون حساب موطن سنة 2022 ما يعادله وجود 14 مليون بطاقة بنكية بين البنوك وبريد الجزائر”.

وختم وزير المالية: “ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني من سبعة آلاف إلى تسعة ملايين عملية دفع”.

من جهته أكد وزير الريّ أن الاتفاقية مع البنوك تأتي لمواصلة خطة عمل الحكومة التي ترمي لرقمنة مختلف القطاعات خاصة فيما يخص الخدمات العمومية للمواطنين”.

وواصل دربال:”نعمل على ضمان ديمومة واستمرار الخدمة وعصرنتها وتطويرها على مختلف المستويات”، مضيفاً: “نحرص على رقمنة التعاملات والإجراءات الإدارية”.