-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

دفع فواتير الماء إلكترونيا عبر موقع الجزائرية للمياه

ي.ك
  • 100
  • 0
دفع فواتير الماء إلكترونيا عبر موقع الجزائرية للمياه
أرشيف
الدفع الإلكتروني

أبرمت الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، اتفاقية بين المؤسسة الجزائرية للمياه والجمعية المهنية للبنوك، من أجل دفع فواتير الماء عبّر الأنترنت من خلال الولوج إلى موقع الجزائرية للمياه.

وأشرف على هذه الاتفاقية وزيرا المالية والريّ لعزيز فايد وطه دربال على التوالي، حتى يتمكن المواطنين من دفع تكاليف فواتير الماء إلكترونيا، وهذا باستعمال البطاقات البنكية “CIB”.

وصرّح وزير المالية بعدها: “إنّ وثيقة التعاون مع وزارة الري تعتبر خطوة مهمة في سبيل تعزيز الرقمنة في كل التعاملات اليومية للمواطنين”.

وأضاف فايد قائلا:”مؤشرات الدفع الإلكتروني عرفت تحسنا معتبرا، حيث بلغت 2 مليون و700 ألف معاملة بمبلغ إجمالي قدر بـ 5.7 مليار دج موزعة عبر عدة نشاطات”.

وتابع الوزير تصريحه:”عدد الحسابات البنكية ارتفع إلى أكثر من 20 مليون حساب موطن سنة 2022 ما يعادله وجود 14 مليون بطاقة بنكية بين البنوك وبريد الجزائر”.

وختم وزير المالية: “ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني من سبعة آلاف إلى تسعة ملايين عملية دفع”.

من جهته أكد وزير الريّ أن الاتفاقية مع البنوك تأتي لمواصلة خطة عمل الحكومة التي ترمي لرقمنة مختلف القطاعات خاصة فيما يخص الخدمات العمومية للمواطنين”.

وواصل دربال:”نعمل على ضمان ديمومة واستمرار الخدمة وعصرنتها وتطويرها على مختلف المستويات”، مضيفاً: “نحرص على رقمنة التعاملات والإجراءات الإدارية”.

مقالات ذات صلة
3 أسباب رئيسية وراء لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر

3 أسباب رئيسية وراء لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر

تقليص مواد “السانكيام الجديد” وأيام الامتحان

تقليص مواد “السانكيام الجديد” وأيام الامتحان

سوناطراك تفرج عن نتائج مسابقة التوظيف

سوناطراك تفرج عن نتائج مسابقة التوظيف

حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء

حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء

مقتل طبيب أسنان جزائري شاب في فرنسا

مقتل طبيب أسنان جزائري شاب في فرنسا

وزير الصحة يبحث التعاون الثنائي مع نظيره السوري بجنيف

وزير الصحة يبحث التعاون الثنائي مع نظيره السوري بجنيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد