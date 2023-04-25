دفع مخلفات أجور 40 شهرا لعقود ما قبل التشغيل

يخص الدفعة الأولى والثانية للمستفيدين من الإدماج

فصلت وزارة المالية بدقة بخصوص وضعية الدفعة الثانية والثالثة من فئة المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية، إذ أوضحت بأنه قد تقرر تسديد رواتبهم بأثر رجعي ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019.

وفي جواب كتابي يحمل الرقم 1326 مؤرخ في 20 أفريل الجاري، موجه للنائب رمضاني الطيب، مقرر لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس الشعبي الوطني، أوضحت الوزارة بأنه قد تقرر تسوية الوضعية المالية والمادية للدفعة الثانية والثالثة من المستفيدين من الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، لحاملي الشهادات الجامعية، وذلك عن طريق التكفل التام بدفع واحتساب الأجور بأثر رجعي، ابتداء من تاريخ الفاتح نوفمبر 2019، وهذا تطبيقا لأحكام التعليمة 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 والمرجع رقم 784 المؤرخ في 2 أكتوبر 2022.

وأضافت الوزارة الوصية بأن مصالحها المختصة، قد تحركت وأدلت بعناصر المعلومات سالفة الذكر، بناء على الانشغال المرفوع من قبل النائب البرلماني، والمطالب بتعديل التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 22/41 المؤرخ في 16 جانفي 2022، وهذا لدفع المخلفات بأثر رجعي للدفعتين 2 و3 من المستفيدين من هذا الجهاز.

وأكدت الوزارة في نفس الإرسال على أن التسوية المالية تخص فئة الحائزين بتاريخ 31 أكتوبر 2019، على أقدمية فعلية أقل من 8 سنوات ابتداء من تاريخ إمضاء قرارات الإدماج، وكذا فئة الحائزين بتاريخ 31 أكتوبر 2019، على أقدمية فعلية تفوق ثماني سنوات، وذلك تطبيقا لأحكام التعليمة 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019.

كما لفتت الوصاية إلى أن عملية إدماج المستفيدين من الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، تمتد حسب الأقدمية المكتسبة في الجهاز على مدار ثلاث سنوات، وذلك تطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، لاسيما أحكام الفصل الخامس منها والمتعلقة برزنامة وتاريخ سريان عملية الإدماج.