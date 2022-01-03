دفع مخلفات رواتب مستخدمي التربية العالقة قبل 10 جانفي

تخص الترقيات والمنح العائلية والساعات الإضافية والمردودية

ستشرع وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، في صبّ كافة المخلفات المالية المتأخرة لفائدة مستخدميها قبل الـ10 جانفي الجاري، المترتبة على الترقية في الدرجات والمنح العائلية العالقة وكذا الساعات الإضافية للأساتذة، في حين سيتم البدء في تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من الناحية المالية والمادية، من خلال دفع رواتبهم المتأخرة لموسمين دراسيين متتاليين 2020/2021 و2021/2022.

صرف مستحقات المستخلفين والمتعاقدين المتأخرة قبل نهاية الشهر

أوضحت مصالح تسيير نفقات المستخدمين بأغلب مديريات التربية للولايات على غرار مديرية التربية للجزائر غرب وسعيدة، في مذكرات إعلامية صدرت عنها بتاريخ الـ29 ديسمبر 2021، بأنها وعقب حصولها على الاعتمادات المالية من وزارة التربية الوطنية بتاريخ الـ20 ديسمبر 2021، فإنه سيتم الشروع مباشرة في إنجاز مختلف المخلفات المالية العالقة والمتأخرة لفائدة الأساتذة ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة والعمال المهنيين، والناتجة عن الرواتب والأجور المطبقة منذ شهر جوان 2021 وإلى غاية ديسمبر 2021 أي على مدار ستة أشهر لكل الرتب وكل الصيغ، خاصة بالنسبة لفئة الأساتذة الذين كانوا قيد تكوين بيداغوجي تحضيري، على أن يتم صب تلك التعويضات المالية في حسابات المستخدمين في الآجال القانونية المحددة سلفا، أي قبل تاريخ الـ10 جانفي الجاري.

الترخيص استثناء بتأخير صب مخلفات الرواتب إلى غاية الـ31 جانفي

في حين تم الترخيص استثناء لمديريات التربية للولايات والتي لم تحصل إلى حد الساعة على الأغلفة المالية المقدرة نسبتها ب8ـ بالمائة فقط، بتأخير دفع المخلفات المالية لموظفيها إلى غاية الـ31 ديسمبر الجاري كأقصى تقدير، على اعتبار أنها قد سددت نسبة 92 من الاعتمادات المالية في حسابات مديريات التربية.

وأضافت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، بأنها قد تلقت تعليمات صارمة تحثها على أهمية البدء أيضا في إنجاز المخلفات المالية العالقة والمترتبة عن المنح العائلية المطبقة منذ شهر جوان 2021 وإلى غاية شهر ديسمبر 2021 لجميع الرتب، بالإضافة إلى الاستعجال في دفع المخلفات المالية المتأخرة والمنبثقة عن الترقية في الدرجات لجميع الرتب والمطبقة منذ شهر جوان وجويلية 2021، إلى جانب صرف المخلفات المالية العالقة في حسابات الأساتذة بالأطوار التعليمية الثلاثة، والمترتبة عن منحة المردودية ومنحة تحسين الأداء التربوي والتسييري لكل الرتب وكل الصيغ، كما ستشرع في إنجاز مخلفات الساعات الإضافية العالقة وصبها مباشرة في حسابات أساتذة الطورين المتوسط والثانوي.

وأعلنت ذات المصادر عن الشروع بصفة رسمية في تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من الناحية المالية والمادية، تطبيقا لفحوى التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والصادرة في الـ27 أكتوبر 2021، والمتضمنة شروط وكيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة، إذ سيتم الشروع في صب مخلفاتهم المالية العالقة والمتأخرة لموسمين دراسيين متتاليين 2020/2021 و2021/2022، قبل نهاية شهر جانفي الجاري.

وأضافت المصادر نفسها بأن المخلفات المالية المنجزة، قد تم وضعها على مستوى مصالح الرقابة المالية لمختلف الولايات بتاريخ 20 ديسمبر 2021، للتأشير والمصادقة عليها.