دفع مستحقات مؤطري “البيام” و”البكالوريا” بسرعة قصوى

استحداث مراكز تجميع للتعويضات وخلايا لمتابعة الملفات المالية

قررت وزارة التربية الوطنية إنشاء “مراكز التجميع للتعويضات” على مستوى تسع ولايات، وذلك بموجب مقرر فتح من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والتي ستمنح لها صلاحيات اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتحضيرية، قصد تسريع تسديد المستحقات المالية لجميع مؤطري مراكز إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2023.

وتقرر أيضا استحداث “خلايا للتعويضات” على مستوى مديريات التربية للولايات، ستوكل لها مهمة متابعة الملفات المالية لكافة المؤطرين عن كثب وعن قرب في آجال أقصاها 48 ساعة من تاريخ نهاية كل امتحان رسمي، وذلك لتفادي الوقوع في “فخ” تأخر صرف المستحقات المالية، ومن ثم منح كل ذي حق حقه كاملا غير منقوص على المدى القريب.

ورخص الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لمديري التربية للولايات، في مراسلة مؤرخة في 9 ماي الجاري، باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحضيرية والتنظيمية على أرض الواقع، قصد تسريع عملية دفع المستحقات المالية لمختلف التعويضات، لفائدة المؤطرين المجندين بتسخيرات لتأطير مراكز إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، مراكز التجميع للإغفال وكذا مراكز التصحيح.

إنشاء مراكز التجميع للتعويضات عبر 9 ولايات

وبالنسبة لمراكز الإجراء الخاصة بالامتحانين، أوضح الديوان بأنه تقرر إنشاء “مراكز التجميع للتعويضات”، بموجب مقرر فتح من طرف مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك للمؤسسات التربوية المتواجدة بولايات الجزائر، البليدة، بجاية، باتنة، عنابة، أم البواقي، وهران، سعيدة وغرداية، وباقتراح من مديري التربية للولايات، شريطة أن تكون وظيفية وغير معينة كمراكز للإجراء أو التجميع للإغفال أو التصحيح لهذه الامتحانين.

وأضاف الديوان بأن مديريات التربية للولايات، مطالبة وجوبا بإنشاء خلية لمتابعة التعويضات، مهمتها استقبال الملفات المالية من مراكز الإجراء لامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2023، لتسلمها خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ نهاية إجراء كل امتحان إلى مراكز التجميع للتعويضات التابع لفرع الديوان التي تتبعه كل مديرية للتربية، أي بتاريخ 9 جوان بالنسبة لامتحان “البيام” و17 منه بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا.

ولفتت نفس المصالح إلى أن رئيس مصلحة الامتحانات على مستوى مديريات التربية، مطالب باستخراج حسابات مراكز الإجراء “اسم المستخدم + الرقم السري” من حسابه على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، ويسلمها إلى رؤساء مراكز الإجراء لتمكينهم من الولوج إلى النظام المعلوماتي، وذلك قصد تسهيل عملية حجز المعلومات الخاصة بالمؤطرين المستدعين للعمل بهذه المراكز، والمتمثلة فقط في حجز رقم الحساب الجاري البريدي للمستفيد واستغلال معلومات الحالة المدنية وبقية المعلومات اللازمة المتوفرة على مستوى الأرضية الرقمية.

حجز معلومات المؤطرين حصريا عبر المنصة الرقمية

وأكدت المصالح ذاتها، أن رئيس مركز الإجراء مدعو للشروع في مرحلة أولى بحجز معلومات المؤطرين العاملين بالمركز عبر موقع الأرضية الرقمية للوزارة مباشرة بعد فتح المركز، مع ضرورة مطابقتها مع القائمة المرسلة من طرف مديرية التربية للولاية، ووجوب التقيد بالبطاقة التقنية الصادرة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وفي نفس الإطار، شدد الديوان بأنه في حالة عدم وجود معلومات المعني بعد حجز رقم حسابه الجاري البريدي، فإن رئيس المركز مطالب وجوبا بحجز المعلومات المطلوبة انطلاقا من صك الحساب الجاري البريدي للمعني بالأمر.

متابعة ملفات المعنيين في آجال 48 ساعة

وعن مهام “خلايا التعويضات” المنشأة على مستوى مديريات التربية للولايات، أوضح الديوان بأنها ملزمة بمتابعة التعويضات المنشأة على مستوى مديريات التربية للولايات، والمتعلقة أساسا بتحويل الملفات المالية المسلمة لها من طرف رؤساء مراكز الإجراء إلى مراكز التجميع للتعويضات، التابع لفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي تتبعه كل مديرية خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ نهاية إجراء كل امتحان.

وبخصوص مراكز التجميع للتعويضات، نبه الديوان إلى أنه سيتم تكليفها بتنفيذ عدة مهام على أرض الواقع ويتعلق الأمر باستقبال الملفات المالية الورقية من مديريات التربية للولايات ومراقبتها، إلى جانب الحرص على مراقبة الجداول الإجمالية للعاملين بمراكز الإجراء ومطابقتها مع البطاقة التقنية لكل مركز، بالإضافة إلى وجوب طبع جداول التصفية وحوصلة التعويضات لمراكز الإجراء حسب كل ولاية ولكل امتحان، علاوة على تحمل مسؤولية تسليم الملفات المالية لفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

هذه مراحل تسديد النفقات وتحويلها إلى مصالح البريد

وفيما يتعلق بفروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أكد الديوان نفسه، على أنها مطالبة باستقبال الملفات المالية من مراكز التجميع للتعويضات، ليقوم الآمر بالصرف بالالتزام بالنفقات وتحويلها إلى مصالح الرقابة المالية للتأشيرة، على أن يتكفل المحاسب مباشرة بعد استلام الملف المالي المؤشر من طرف مصالح الرقابة المالية بإنجاز أقراص التعويضات وتحويلها إلى مصالح البريد لتصفية النفقة بعد مراقبتها والتأكد من قانونيتها.

وأما بالنسبة لمراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، أكد الديوان، بأنها مدعوة لتطبيق نفس الإجراءات الخاصة بمؤطري مراكز الإجراء على مؤطري مراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، على أن تكون هذه الإجراءات محل ترتيبات يتم توضيحها في منشور لاحق.

ودعا الديوان الجميع إلى تطبيق التعليمات الواردة في هذا المنشور، وذلك بالتنسيق بين مصالح مديريات التربية وفروع الديوان، والالتزام بالآجال والتواريخ المحددة في المخطط الزمني المرفق بهذا المنشور، مذكرا بأن مراكز إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، تفتح يومين قبل إجراء كل امتحان، أي في 3 جوان بالنسبة لامتحان “البيام” و9 منه بالنسبة للبكالوريا.