دفع منحة التمدرس حصريّا عبر الحسابات الجارية

توقيف العمل بترتيبات التسديد التقليدية نهائيا

قررت وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الولائية العمل بصفة حصرية بترتيبات الدفع المتطورة، لصرف منحة التمدرس الخاصة والمقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار لفائدة مستحقيها، وذلك عن طريق الحسابات البريدية الجارية، مع توقيف التسديد نقدا، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا وتبقى متواصلة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل.

أفادت مصادر “الشروق” أنه لأجل تسهيل حصول التلاميذ على منحة التمدرس الخاصة، فقد أقرت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة العمل حصريا وفق ترتيبات الدفع المتطورة وتوقيف العمل كليا بالطرق التقليدية، من خلال صرفها مباشرة في الحسابات البريدية الجارية لأولياء الأمور، على أن يتم فتح حسابات جارية بشكل آني بالنسبة للذين لا يملكون حسابات.

احصاء تلاميذ شعبة تقني رياضيات للاستفادة من علاوة التجهيز

وأضافت المصادر أن كل العمليات المرتبطة بالمنحة من إنجاز القوائم من قبل رؤساء المؤسسات التربوية، وضبط الاعتمادات المالية المناسبة، قد انطلقت مؤخرا قبل خروج الموظفين في العطلة الصيفية السنوية وستبقى متواصلة من دون توقف إلى غاية نهاية شهر سبتمبر ومطلع شهر أكتوبر المقبل، لأجل تحقيق وصول المنحة لكافة مستحقيها كاملة غير منقوصة.

وبخصوص الفئات المستفيدة من ذات المنحة، أكدت مصادرنا بأن القائمة قد تم حصرها في أربع فئات فقط، وهي اليتامى، المعوقين، ضحايا المأساة الوطنية والتلاميذ الذين يتقاضى أولياؤهم أجورا أقل من الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور.

وأشارت في السياق إلى أن مديريات التربية للولايات قد طلبت من رؤساء المؤسسات التربوية ضرورة التنسيق الدائم والمباشر مع مصالحها المختصة، من أجل ضبط الوضعيات اليومية للمستفيدين وموافاتها بالحصيلة اليومية لعملية التسديد عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال متاحة، فيما أمرتهم بإيلاء العملية أهمية بالغة وعناية خاصة لطابعها الحساس والاستعجالي، مع الإبلاغ الفوري عن الصعوبات التي قد تعترضهم في الميدان، للتدخل المستعجل لتسويتها تفاديا لتفاقمها، خاصة مع اقتراب موعد الدخول المدرسي.

ويذكر أن عبد الحكيم بلعاد، وزير التربية الوطنية، قد شدد في عديد المناسبات على أن مديري التربية ورؤساء المؤسسات التربوية وجمعيات أولياء التلاميذ والجماعات المحلية، مطالبة بإنجاز كل العمليات المرتبطة بالتضامن المدرسي في موعدها، إذ أمر بإعداد رزنامة لنقل التلاميذ إلى وحدات الكشف والمتابعة قصد الفحص الطبي، إلى جانب إعلام التلاميذ وأوليائهم بشروط الاستفادة من المنحة الدراسية وتحسيسهم بأهمية النظامين الداخلي ونصف الداخلي وتاريخ فتح الهياكل المخصصة لهما، وكذا عقد اجتماعات مجالس التنسيق والتشاور بالبلديات ومتابعة مدى تنفيذ مخرجات محاضر الاجتماعات الخاصة بالمطاعم المدرسية، علاوة على متابعة تهيئة وتجهيز المطاعم المدرسية والعمل على إنشاء وتهيئة مطاعم مركزية لتعميم الاستفادة من الوجبات الساخنة قصد القضاء على الوجبات الباردة، وكذا السهر على الإسراع في استلام المطاعم المدرسية المبرمجة للدخول المدرسي المقبل، مع عقد اجتماعات اللجنة الولائية لدراسة المنح الدراسية والمصادقة عليها في آجال أقصاها الـ31 أوت الجاري.

وفيما يتعلق بفئة التلاميذ الممنوحين للنظامين الداخلي ونصف الداخلي وكذا “منحة التجهيز” الخاصة بالتلاميذ شعبة تقني رياضي، دعت الوزارة الوصية مديريها التنفيذيين ورؤساء المؤسسات التربوية إلى ضرورة إنجاز إحصاء شامل لهم قبل تاريخ 30 نوفمبر المقبل كآخر أجل.