دفع منحة المردودية لعمال التربية قبل هذا التاريخ  

دعا وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، إلى إتمام دفع منحة المردودية الخاصة بعمال التربية قبل تاريخ 30 مارس الجاري.

وشدد بلعابد، خلال ترؤسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر عن بعد خُصّصت لمتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسداة في الندوة المرئية المنعقدة يوم 09 مارس 2023، على التكفل بالمخلفات المالية بعنوان 2022، والمخلّفات الناتجة عن الزيادات الاستدلالية في الرواتب، لشهري جانفي وفيفري 2023.

وتابع بلعابد وضعية دفع المخلفات المالية بعنوان 2022، والمخلفات الناتجة عن الزيادات الاستدلالية في الرواتب، لشهري جانفي وفيفري 2023، ولاية بولاية، كما شدّد على وجوب إتمام دفع منحة المردودية قبل 30 مارس 2023.