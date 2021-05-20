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رياضة
البطولة الوطنية

دقيقة صمت ترحّما على شهداء فلسطين

علي بهلولي
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دقيقة صمت ترحّما على شهداء فلسطين

يقف لاعبو بطولة القسم الوطني الأوّل دقيقة صمت، ترحّما على أرواح شهداء فلسطين، وضحايا جرائم المحتلّ الصّهيوني.

وسيكون ذلك قبيل انطلاق مقابلات الجولة الـ 22، المُبرمجة مساء هذا السبت. استنادا إلى بيان نشرته رابطة الكرة المحترفة، الخميس.

وتعرف الجولة المُشار إليها تنظيم 8 مقابلات، مع تأجيل مواجهتَي مولودية الجزائر مع الضيف والجار نادي البارادو، وشباب بلوزداد مع الزّائر شبيبة القبائل. بِسبب خوض “العميد” والشباب و”الكناري” لِمنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف”.

وشدّ فريقا مولودية الجزائر وشباب بلوزداد صباح الخميس الرحال جوا إلى المغرب وتونس، تأهّبا لِمواجهة الوداد والبيضاوي والترجي – على التوالي – مساء هذا السبت، في إطار ربع نهائي إياب لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. بينما تستضيف شبيبة القبائل النادي الصفاقسي التونسي مساء اليوم الموالي، في إطار الدور ذاته من عمر منافسة كأس “الكاف”.

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