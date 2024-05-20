دقيقة صمت على أرواح الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في مجلس الأمن

بطلب من الجزائر وروسيا والصين

وقف أعضاء مجلس الأمن يوم الإثنين، دقيقة صمت على أرواح الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد الله يان، الذين قضوا في حادثة تحطّم المروحية التي كانت تقلّهما.

وجاءت هذه المبادرة، التي تخلّلت جلسة حول السلم والأمن والدوليين، بطلب من الجزائر وروسيا والصين. حسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري.

وأعلن المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية بشكل رسمي فجر الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطّم الطائرة المروحية التي كانت تقلّه. رفقة مسؤولين آخرين، قرب الحدود مع أذربيجان.

و‏قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الرسمي، إنه لم يتم رصد أي دلالة على وجود أشخاص على قيد الحياة في موقع تحطم طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكان على متن المروحية إلى جانب رئيسي، وزير الخارجية أمير حسين عبد الله يان. بالإضافة إلى: