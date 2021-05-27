دكاكين الحجامة تنتشر في كل مكان

بعد آثارها الإيجابية على صحة الأفراد:

أصبح التداوي بالحجامة، في السنوات الأخيرة، مطلب الكثير من الأشخاص، لما فيه من أثار إيجابية على الصحة. ويعتبرها الكثير من الناس اليوم من السنن المنسية، التي يجب العودة إليها. غير أن اللافت للانتباه، في السنوات الأخيرة، هو الانتشار المتزايد لها في العديد من الأماكن، وأصبحت كحال دكاكين الخضر والفواكه، ويعتقد الكل أنه مرخص للقيام بها، فقط يحتاج إلى مكان وبعض الآلات البسيطة من أجل القيام بها، خاصة أن الوسائل المستعملة من أجل التداوي بها أصبحت تباع، يبقى فقط من يقوم بها على أحسن وجه.

رغم الكثير من المخاطر التي قد يسببها من يقوم بهذه العملية للفرد، الذي يريد التداوي بالحجامة، إلا أنها أصبحت تنتشر بين الأفراد في كل مكان، ونقف على العديد من الدكاكين الخاصة بها في كل زاوية، كان في ما مضى لا يقوم بها إلا بعض الأفراد، الذين اختصوا فيها منذ فترة طويلة، لكن اليوم، أصبح كل فرد قادرا على الاشتغال عليها، فقط تكون له الجرأة في حمل شفرة حادة، يمكن لها أن تحدث جرحا صغيرا يسيل الدم من خلاله، وهو ما يستطيع أن يقوم به أغلب الأفراد اليوم، بعد انتشارها بشكل كبير في مجتمعنا، كأنها أصبحت في متناول الجميع.

كان الكثير ممن يشتغلون عليها، ومختصين فيها في ما مضى، يقومون بها بأدوات بسيطة وسهلة، فقط شفرة حادة وبعض القارورات الخاصة بها، من أجل تحميل الدم، لكن اليوم أدخلت عليها الكثير من الأدوات الأخرى.. كأن التداوي بها دخل ضمن العصرنة، فلم تبق تلك الحجامة التقليدية التي يقوم به شخص معين، بل أضيفت في مجال الطب اليوم، لكن هذا ليس موضوع حديثنا في هذا الموضوع.

كما نلاحظ اليوم أنها لم تبق خاصة بجنس الرجل فحسب، فقد دخلت على الخط، إن صح القول، المرأة، وأولت اهتماما كبيرا بهذه السنة المنسية، وأصبحت كذلك لها أمكنة خاصة بها، خصتها للحجامة الخاصة بالمرأة فقط، وبذلك لم تبق الحجامة خاصة بالرجل فحسب، كما كانت في الماضي، وكأن هذا التداوي لا يليق إلا بالرجل، بل حتى الجنس اللطيف أصبح يهتم بهذا التداوي، لما فيه من منافع على صحة الأفراد.

لا يهم ما يمارس التداوي بالحجامة، وهي سنة كما يقال وجب إحياؤها لما فيها من إيجابيات على صحة الأفراد، بل إنه حتى في بعض الدول الأوروبية أصبح ينصح بها للكثير من الأشخاص، لكن الأهم هم العاملون عليها، أو الذين يقومون بها في هذه الدكاكين. فقد تسبب الكثير ممن لا يتقنون فنها، إن صح القول، في بعض الأعراض الجانبية على من أراد التداوي بها، سواء لسوء استعمال أدواتها أم في طريقة الاستعمال، لأنها قد تكون في أماكن حساسة من الجسم.