دكتورة إماراتية تحذّر النساء من مخاطر الحنّاء السوداء

لأنها من طقوس العيد في أغلب الدول العربية

لأن الحناء من طقوس الأعياد والمناسبات السعيدة في كثير من الدول العربية وتحرص النساء على تزيين أيديهن بالنقوش تعبيرا عن الفرحة، فقد أطلقت طبيبة إماراتية تحذيرا من مخاطر الحناء السوداء تحديدا كونها المفضلة.

وبحسب ما أفادت صحيفة “البيان”، فإن الدكتورة فاطمة الزرعوني أعربت عن استغرابها من حرص الفتيات على استخدام الحناء السوداء دون معرفة أضرارها، كونها تحتوي على مواد كيميائية ضارة غير مطابقة للمواصفات.

وقالت الدكتورة: “أجزم بلا شك أن فرحة العيد لا تكتمل إلا بتزيين الكفّ بالحناء، لأنها تعتبر رمزاً لزينة المرأة وبهجتها في العيد”.

ونصحت النساء بضرورة الابتعاد عن الحناء مجهولة المصدر لأن استخدامها قد يؤدي إلى الإصابة بحروق وتهيج في البشرة.

في ذات السياق أوضح سالم اليماحي، استشاري طب الأسرة أن الحناء السوداء تحتوي على مواد كيماوية قد تكون حارقة للجلد، وهذا ما قد يحدث تشوهات والتهابات يتطلب علاجها والتخلص من آثارها فترة طويلة.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت تطالعنا بين الحين والآخر بصور أيدي مشوهة بالكامل مع تحذيرات من مخاطر ماركات من الحناء مجهولة المصدر.