-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
لأنها من طقوس العيد في أغلب الدول العربية

دكتورة إماراتية تحذّر النساء من مخاطر الحنّاء السوداء

نادية شريف
  • 1013
  • 1
دكتورة إماراتية تحذّر النساء من مخاطر الحنّاء السوداء

لأن الحناء من طقوس الأعياد والمناسبات السعيدة في كثير من الدول العربية وتحرص النساء على تزيين أيديهن بالنقوش تعبيرا عن الفرحة، فقد أطلقت طبيبة إماراتية تحذيرا من مخاطر الحناء السوداء تحديدا كونها المفضلة.

وبحسب ما أفادت صحيفة “البيان”، فإن الدكتورة فاطمة الزرعوني أعربت عن استغرابها من حرص الفتيات على استخدام الحناء السوداء دون معرفة أضرارها، كونها تحتوي على مواد كيميائية ضارة غير مطابقة للمواصفات.

وقالت الدكتورة:  “أجزم بلا شك أن فرحة العيد لا تكتمل إلا بتزيين الكفّ بالحناء، لأنها تعتبر رمزاً لزينة المرأة وبهجتها في العيد”.

ونصحت النساء بضرورة الابتعاد عن الحناء مجهولة المصدر لأن استخدامها قد يؤدي إلى الإصابة بحروق وتهيج في البشرة.

في ذات السياق أوضح سالم اليماحي، استشاري طب الأسرة أن الحناء السوداء تحتوي على مواد كيماوية قد تكون حارقة للجلد، وهذا ما قد يحدث تشوهات والتهابات يتطلب علاجها والتخلص من آثارها فترة طويلة.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت تطالعنا بين الحين والآخر بصور أيدي مشوهة بالكامل مع تحذيرات من مخاطر ماركات من الحناء مجهولة المصدر.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرئيس تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك

الحرس الإسباني يعترض ثلاثة أفواج لـ”حرّاقة” جزائريين

الحرس الإسباني يعترض ثلاثة أفواج لـ”حرّاقة” جزائريين

هذه توقعات الأحوال الجوية ودرجات الحرارة خلال عيد الفطر

هذه توقعات الأحوال الجوية ودرجات الحرارة خلال عيد الفطر

الحماية المدنية: أكثر من ألف حادث مرور خلال أسبوع فقط

الحماية المدنية: أكثر من ألف حادث مرور خلال أسبوع فقط

الجالية الجزائرية بالخارج: هذه أهم 6 مقترحات من أجل فتح الحدود

الجالية الجزائرية بالخارج: هذه أهم 6 مقترحات من أجل فتح الحدود

النكهات الاصطناعية تفسد حلويات العيد

النكهات الاصطناعية تفسد حلويات العيد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • الياسمين

    لا علاقة للحنةفي اعيادنا - ربما الاعراس - ربما احتفال بمولود في سابع يوم - اما عيد الفطر فلا حنة

    2

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد