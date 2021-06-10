دكتورة جزائرية وزوجها يتوجان بجائزة التميز في السعودية.. تعرف عليهما

نظير جهودهما في التدريس والبحث العلمي

توّجت جامعة “عفّت” بجدة، وهي من أرقى الجامعات السعودية، دكتورة جزائرية وزوجها بجائزة التميز نظير جهودهما في التدريس والبحث العلمي.

وحازت الدكتورة “عقيلة سريرات” على جائزة أفضل أستاذة لكلية الهندسة، وكذا جائزة أفضل باحثة على مستوى الجامعة لسنة 2020/2021 بتقديمها عدة أبحاث مميزة في مجال الذكاء الاصطناعي واستعمال التقنية في التعليم.

في ذات السياق تم اختيار زوجها الدكتور “الطيب براهيمي” كأفضل أستاذ على مستوى الجامعة.

​​​​​​تتولى الدكتورة سريرات منصب عميدة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة عفت. يؤهلها لذلك رصيدها الكبير في العلم وخبرتها الغزيرة في كلا المجالين الأكاديمي والمهني.

بدأت رحلتها التعليمية في المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي في الجزائر، حيث درست بكالوريوس الهندسة في علوم الحاسب الآلي. وتابعت مع جامعة كيبك بمونريال لتتسلم درجة الماجستير في ذات التخصص.

أتمت درجة الدكتوراه في علوم الحاسبات مع تركيز بحثي عميق على نظم الإدارة المعرفية والتعليم الإلكتروني.

عملت الدكتورة في مجال الأبحاث في شركة (تاندم) في مونريال، وكمهندس متقدم للبرمجيات في شركة (هاربنجير) في ولاية كاليفورنيا، وكذلك كمستشار تقني أول في شركة (أنظمة برجرين) في ولاية تكساس الأميركية.

في العام 2002 انضمت إلى جامعة عفت كمحاضرة في قسم علوم الحاسب الآلي، ثم رئيسة على القسم حتى العام 2014، ثم عميدة على الكلية الهندسية إلى العام 2017.

كان للدكتورة عقيلة الدور الرائد في الاعتماد الأكاديمي من (NCAAA / المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي) لكلية الهندسة في أقسام الحاسب الآلي، هندسة الكهرباء والحاسبات، نظم المعلومات.

وكانت من ترأس الاعتماد الأكاديمي من (ABET / مجلس الاعتماد للهندسة والتقنية) لهذه الأقسام.

كما تخللت فترة عملها الكثير من الإنجازات والجوائز بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية.

حصلت على جائزة أفضل معلم لأكاديمية سيكسو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حصلت على جائزة أفضل من قدم مساهمات خدمية للمجتمع في جامعة عفت.

ترأس الدكتورة عقيلة حالياً عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ولديها خدمات مجتمعية ونشاط بحثي واسع يتجلى خاصة في مواضيع أنظمة استرجاع المعلومات والتصنيف، الإدارة المعرفية، البنية الخدمية، الحوسبة السحابية ومجتمعات الممارسة، والتعليم الالكتروني.

يذكر أن جامعة عفت تصنف ضمن أفضل وأهم جامعات المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مخصصة فقط للفتيات، أنشئت عام 1999م، وسُميت بذلك الاسم نسبة للأميرة عفت الثنيان وهي زوجة الملك فيصل بن عبد العزيز.