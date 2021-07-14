دلال عبد العزيز تستطيع التنفس دون جهاز ضخ الأكسيجين.. ولكن!

بدأت تشعر برحيل زوجها سمير غانم

كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة “كورونا” في مصر، الدكتور محمد النادي، أن الفنانة دلال عبد العزيز تستطيع حاليا التنفس دون جهاز ضخ الأكسيجين لكن لا بد من سحب الأجهزة عنها تدريجيا حتى تتماثل للشفاء.

وأكد النادي، خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني عبر شاشة “CBC”، إن “دلال عبد العزيز، لا تزال في حاجه إلى الأكسجين، وإلى الأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء وظيفتها، حيث إنها لم تتماثل للشفاء وتعاني من أعراض ما بعد كورونا”.

وقال إنها تتواجد على جهاز التنفس الاصطناعي، ولكنه جهاز غير ثاقب بدون أنبوبة حنجرية، ما يعني أنه يوجد قناع فقط يمدها بالأكسجين اللازم، موضحا أن الفنانة المصرية تستطيع أن تتنفس بدون جهاز ، ولكن في هذه الحالة سينخفض معدل الأكسجين في جسدها، كما أن المجهود الخاص بالتنفس سيتزايد.

من جانب آخر نقلت “صحيفة الوطن” المصرية، عن مصادر مقربة من الفنانة، قولها إنها بدأت تشعر برحيل زوجها، ولكنها تحاول أن تكذب إحساسها، وتتردد في حديثها الذي لا يطول كثيرا، حيث تقول دوما: “أنا راضية بأمر الله”.

وأشارت إلى أن الأطباء أخبروا ابنتيها بأهمية عدم تأكيد شعورها، حتى لا يؤثر ذلك عليها ويقلل رغبتها في تلقي العلاج، خاصة وأنها ترقد بالمستشفى منذ حوالي 3 أشهر.

وأضافت الصحيفة أن “دلال عبدالعزيز كلما تحاول السؤال عن زوجها الفنان سمير غانم، يكون رد ابنتيها دنيا وإيمي أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا تختلف كثيرا عن حالتها، بالإضافة إلى أنه غير قادر على الحديث”.

إيمي سمير غانم تتذكر والدها الراحل بصور ورسالة مؤثرة

شاركت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، الاثنين 14 جوان، متابعيها على إنستغرام، صورا لوالدها الراحل، متطرقة لمحطات مختلفة من حياته.

وأرفقت إيمي الصور بدعاء لوالدها سمير غانم: “اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم.. ووحشني أنده اسمك، بحبك يا سمير”.

دلال عبد العزيز لا تزال في صراع مع كورونا ولا تعلم بوفاة زوجها سمير غانم

لا تزال الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تصارع فيروس كورونا الذي أصيبت به منذ أزيد من 43 يوما، وهي ترقد بسببه في العناية المركزة، كما أنها لا تعلم بعد بوفاة زوجها الفنان الكبير “سمير غانم”.

وأعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الأحد 13 جوان عن انزعاجه واستيائه من تداول البعض لشائعات بشأن تدهور الحالة الصحية للفنانة.

وكانت الفنانة القديرة قد نقلت مع زوجها الفنان الكبير الراحل سمير غانم إلى أحد المستشفيات بداية ماي الماضي، فتوفي هو في الـ 20 من نفس الشهر، بينما بقيت هي في صراع مرير مع تبعات كورونا ولا تعلم لغاية اللحظة بوفاته.

وطالب زكي من رواد السوشيال ميديا بتحري الدقة بشأن الحالة الصحية للفنانة وعدم نشر الأخبار السيئة والمغلوطة، مراعاة لمشاعر أهلها ومحبيها.

يذكر أن وضع الفنانة تصدر التريند منذ 43 يوما في مصر وتصدر محركات البحث على غوغل، لكن لم تستقر حالتها بعد.

وأكدت دنيا سمير غانم مؤخرا أن لا زالت في غرفة العناية المركزة ولم تتحسن حالتها كما روج البعض.

وأشارت إلى أن حالتها الصحية لا تسمح بإخبارها بوفاة سمير غانم حتى الآن وممنوع عنها استخدام الهاتف المحمول ومتابعة التلفزيون، أو أي وسيلة تسهم في معرفتها بنبأ الوفاة، مراعاة لحالتها الصحية.