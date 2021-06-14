دلال عبد العزيز لا تزال في صراع مع كورونا ولا تعلم بوفاة زوجها سمير غانم

قضت 43 يومًا في العناية المركزة

لا تزال الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تصارع فيروس كورونا الذي أصيبت به منذ أزيد من 43 يوما، وهي ترقد بسببه في العناية المركزة، كما أنها لا تعلم بعد بوفاة زوجها الفنان الكبير “سمير غانم”.

وأعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن انزعاجه واستيائه من تداول البعض لشائعات بشأن تدهور الحالة الصحية للفنانة.

وكانت الفنانة القديرة قد نقلت مع زوجها الفنان الكبير الراحل سمير غانم إلى أحد المستشفيات بداية ماي الماضي، فتوفي هو في الـ 20 من نفس الشهر، بينما بقيت هي في صراع مرير مع تبعات كورونا ولا تعلم لغاية اللحظة بوفاته.

وطالب زكي من رواد السوشيال ميديا بتحري الدقة بشأن الحالة الصحية للفنانة وعدم نشر الأخبار السيئة والمغلوطة، مراعاة لمشاعر أهلها ومحبيها.

يذكر أن وضع الفنانة تصدر التريند منذ 43 يوما في مصر وتصدر محركات البحث على غوغل، لكن لم تستقر حالتها بعد.

وأكدت دنيا سمير غانم مؤخرا أن لا زالت في غرفة العناية المركزة ولم تتحسن حالتها كما روج البعض.

وأشارت إلى أن حالتها الصحية لا تسمح بإخبارها بوفاة سمير غانم حتى الآن وممنوع عنها استخدام الهاتف المحمول ومتابعة التلفزيون، أو أي وسيلة تسهم في معرفتها بنبأ الوفاة، مراعاة لحالتها الصحية.