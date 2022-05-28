“دلتا” أودت بحياة 534 فرد من “الجيش الأبيض” في الجزائر

كشف عبد الحق سايحي، الأمين العام لوزارة الصحة، أن جائحة كورونا، لا تزال، آثارها السلبية على صحة المصاب سارية المفعول إلى يومنا هذا، وستبقى إلى سنوات أخرى، مشيرا، وبلغة الأرقام، أن الكوفيد في الموجة الثالثة المعروفة بسلالة “دلتا”، حصد أرواح أكثر من 534 فرد من الجيش الأبيض، على غرار الأطباء والممرضين ومستخدمي الصحة، كما نجا من الموت أكثر من 7600 مصاب منهم أصيبوا بهذا الفيروس الخطير، وبلغوا درجة صعبة صحيا، لكنهم، لا يزالون لحد الساعة متأثرين صحيا بأعراض الكوفيد على غرار الضيق في التنفس والأزمات النفسية.

وجاء تصريح الأمين العام لوزارة الصحة على هامش إشرافه، سهرة الجمعة، خلال افتتاح الملتقى الطبي الدولي الذي نظمه المكتب الولائي لجمعية العلماء المسلمين بسطيف، والذي حضره جمع من العلماء والأطباء، تحت عنوان الكوفيد من أزمة عالمية إلى فرصة حل دائم، حيث شارك في هذا الملتقى العلمي، أكثر من 400 طبيب من 4 دول على غرار الجزائر وفلسطين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.