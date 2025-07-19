دليل آخر على نهاية مغامرة بن ناصر في الميلان

قدّم المدرب الجديد لِفريق ميلان آسي الإيطالي ماسّيمليانو ألّيغري، السبت، دليلا آخر على رفضه لِبقاء اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ومع ذلك، ما زال متوسط الميدان بن ناصر (27 سنة) يرتبط مع نادي الميلان بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2027. بعد أن قدم إلى هذا الفريق في صيف 2019.

وضبط المدرب ألّيغري قائمة لاعبي فريقه، الذين سيخوضون 5 مقابلات تحضيرية استعدادا للموسم الجديد، وقد خلت من اسم بن ناصر.

وتُجرى هذه المواجهات ما بين الـ 23 من جويلية الحالي والـ 10 من أوت المقبل، بينها لقاءات ضد فرق أرسنال وليفربول وتشيلسي من إنجلترا.

وكانت إدارة نادي “الروسونيري” قد جرّدت بن ناصر مؤخّرا من القميص رقم “4”، ومنحته لِزميله صامويل ريتشي. في إشارة قوية إلى رغبتها في التخلّص من الدولي الجزائري، الذي بات مطالبا بِالبحث عن فريق جديد يُمثّل ألوانه.