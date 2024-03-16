دليل إلكتروني حول فرص الإدماج الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو يوم السبت، عن إعداد دليل إلكتروني لتوجيه ومرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الإدماج الاقتصادي.

جاء هذا خلال إشراف الوزيرة، رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، ووزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، على لقاء بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث أوضحت الوزيرة أن الدليل “يهدف إلى توجيه ومرافقة هذه الفئة، لتمكينها من التعرف على مختلف البرامج والخدمات والتسهيلات المقدمة لها”.

وأضافت كريكو تقول:”هذا الدليل الذي أنجزه قطاع التضامن الوطني، بالتنسيق مع قطاعات التكوين المهني، السياحة، واقتصاد المعرفة، يرتكز على محاور تتمثل في:

التأهيل،

والتكوين،

وآليات الدعم والمرافقة”.

كما أبرزت كريكو “الاهتمام الذي توليه الدولة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة”. مشيرة إلى “الترسانة القانونية، والبرامج الوطنية المتخذة، لحماية وترقية هذه الفئة، وإدماجها الاجتماعي والمهني”.