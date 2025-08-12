دموعها أنقذتها.. امرأة تستيقظ قبل لحظات من التبرع بأعضائها

استعادت امرأة أمريكية وعيها قبيل لحظات من خضوعها لعملية تبرع بالأعضاء، وهو ما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن البروتوكولات الطبية.

حدث هذا الأمر، عندما تعرضت دانيلا غاليغوس التي تبلغ من العمر 38 عاما، لغيبوبة إثر حالة طبية طارئة غير محددة في مستشفى بريسبتيريان في ألباكركي، نيو مكسيكو.

وأبلغ الأطباء عائلتها باستحالة شفائها، مما دفعهم للموافقة على التبرع بأعضائها، ومع بدء الاستعدادات لجراحة استرجاع الأعضاء، لاحظت عائلة غاليغوس دموعا في عينيها، وهو ما اعتبره منسقو التبرع مجرد ردود فعل عادية في مثل هذه الحالات.

في يوم العملية، لاحظت إحدى شقيقاتها الحركة، فطلب منها الطبيب أن ترمش، وهو ما فعلته، ما دل على أنها لا تزال على قيد الحياة.

وعلى الرغم من ذلك، ضغط المنسقين على طاقم المستشفى للمضي قدما، واقترحوا عليهم المورفين لتقليل الحركة، ولحسن الحظ، رفض الأطباء وأوقفوا الجراحة، وهو قرار أنقذ حياة المريضة، حيث تعافت تماما.

لاحقا، قدمت دانيلا شكوى إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مما دفع إلى فتح تحقيق في الحادثة، وصرّح مستشفى بريسبتيريان بأن خدمات التبرع في نيو مكسيكو كانت مسؤولة عن عملية التبرع، بينما نفت المنظمة التدخل في القرارات الطبية، وفق صحيفة