دنيا بطمة تستنجد بملك المغرب بعد الحكم بسجنها وتكشف تفاصيل مثيرة في قضيتها

استنجدت الفنانة المغربية دنيا بطمة بالملك محمد السادس بعد الحكم بسجنها لمدة عام، في قضية “حمزة مون بيبي” التي هزت الرأي العام أواخر سنة 2019.

وخرجت دنيا بطمة عن صمتها وتحدثت في مقطع فيديو مباشر، عن الموضوع بالقول: “ضجة كبيرة صاحبت القضية، والتي بدأت بمؤامرة محبوكة مائة بالمائة وبصور مفبركة وتحريض قنوات على اليوتيوب للضرب في سمعتي مقابل مبلغ مادي”.

وأضافت: “تعرضت لجميع أنواع الظلم والتنمر والشتم والسب والقذف وتشويه السمعة، ولن ألتزم الصمت”.

وكشفت أن طليقها الذي اعتبره الناس سندا لها في هذه الأزمة، كان طرفا في المؤامرة التي تعرضت لها، مؤكدة أنه كان يخرج كل أسرارها وما يقع بمنزلها وأشياء أخرى، وأشارت إلى أنه قد تمت إدانتها بشهادة زور وليس بدليل واضح وحقيقي.

وأوضحت أن من حقها الاستفادة من العفو الملكي بالقول: “مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنا دنيا بطمة راعية من رعاياك الأوفياء، ألتمس أن تتفضل وتشملني بعطفك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء لأنني أحسست بالظلم”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

ومؤخرا، اجتاح خبر اعتقال المغنية المغربية دنيا بطمة شبكات التواصل الاجتماعي، بعد صدور قرار المحكمة برفض طلب النقض الذي قدمه دفاعها في قضية “حمزة مون بيبي” التي تورطت فيها “أواخر العام 2019.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش في 27 جانفي 2021 قضت بالسجن النافذ في حق دنيا بطمة لمدة 12 شهرا، على خلفية متابعتها في قضية “حمزة مون بيبي”، وقبلها في 30 جويلية 2020 قضت المحكمة الابتدائية بسجنها 8 أشهر نافذة.

وتم إصدار هذا الحكم في حق دنيا بطمة في إطار متابعتها بتهم المشاركة. في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

وأيضا بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.

وبحسب ما أفادت صحف مغربية فقد تجاهلت المغنية بطمة قرار النقض من خلال نشر ستوريات لها عبر حسابها على إنستغرام وهي مستمتعة بوقتها، مع توجيه رسائل من خلال كلمات أغاني، مرفوقة بتعليقات على صورها من قبيل “الجميلات هن القويات” وغيرها.

وأعلنت بطمة من خلال منشوراتها عن استعدادها لإحياء ليلة رأس السنة بحفل بمدينة طنجة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم اعتقالها وإدخالها السجن لقضاء العقوبة الحبسية المتابعة على خلفيتها والتي مدتها سنة، وغرامة قدرها 10000 درهما.

يذكر أنه فور صدور القرار النهائي للمحكمة، دشن محبو الفنانة المغربية هاشتاغ “كلنا دنيا بطمة” وطالبوا بعدم سجنها كونها أم لابنتين، هي المعيلة الوحيدة لهم وطليقها يقيم خارج المملكة.