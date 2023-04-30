دنيا بطمة تسطو على أغنية موح ميلانو.. وهذا ما فعلته بعد الضجة بشأنها!

شنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هجوما شرسا على الفنانة المغربية دنيا بطمة على خلفية سطوها على أغنية للفنان الجزائري “موح ميلانو”.

وزعمت دنيا بطمة أنها حذفت كوفر أغنية “غزالي”، الذي نشرته فقط لتشويق متابعيها لبرومو أغنيتها الجديدة، أو على حد وصفها “تصبيرة”.

وقالت في ستوري عبر حسابها على إنستغرام: “بخصوص كوفر غزالي، أنا لي حيدتو، حمست فانزاتي على بال ما ينزل برومو أغنيتي الجديدة “تصبيرة” يعني ومن بعد حيدتو باش يبقى تواسع الأغنية المغربية لها الأولوية انها تكون بوحدها فقناتي”.

وأضافت: “لي عجباتهم الأغنية “غزالي” بصوتي غانزلها لكم من بعد فالانستغرام واستمتعوا حبايبي، أحبكم”.

وتعرضت الفنانة المغربية لانتقادات كثيرة واتهامات بسرقة أغنية الراي من التراث الجزائري، خاصة وأن عديد المتابعين كانوا قد أشاروا إلى أنها تعود للفنان الجزائري موح ميلانو، قبل أن تنشرها عبر حسابها على “إنستغرام”.

ونشرت بطمة الأغنية معلقة: “كلكم كتعشقو صوتي في لون الراي عندي لكم مفاجئة، كوفر غزالي ولي طلبها مني عدد كبير من الجمهور بصوتي الآن على قناتي”.

وظهر الفنان الجزائري موح ميلانو في مقطع فيديو عبر حسابه على “تيك توك”، مؤكدا أن الأغنية تعود له وهي في الأصل من التراث الجزائري.

وأكّد ميلانو أن الشركة مالكة الحقوق للأغنية هي من حذفتها عن “يوتيوب” وليس دنيا بطمة كما زعمت.

وقال ميلانو إنه يتشرف بأي فنان يعيد آداء أغانيه مهما كانت جنسيته، موضحا إن أغنية غزالي حصل مشكل بشأنها بعدما أعاد تأديتها أحد الفنانين ثم باع حقوقها، وعليه قامت الشركة المنتجة بحذفها.

“كائن فضائي”.. المغربية دنيا بطمة تصدم جمهورها في آخر ظهور لها!

ومؤخرا صدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها في أحدث ظهور لها بعد عمليات التجميل، حيث شبهها نشطاء عبر الشبكات بالكائن الفضائي.

وقالت تقارير إخبارية إن دنيا بطمة لم تعد تخجل من الاعتراف بخضوعها لعمليات التجميل التي غيرت شكلها بشكل جذري، بل أصبحت توثق جميع التغييرات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت الفنانة المغربية لانتقادات لاذعة بسبب ذقنها الذي بدى نحيلا وحادا، حيث سألها متابعوها ما الذي فعلته في جسدها.

وتم تداول صورها الصادمة على نطاق واسع مع تعليقات ساخرة، حيث تصدرت الترند عبر الشبكات خلال يومي العيد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها دنيا بطمة للسخرية والانتقاد بسبب عمليات التجميل، حيث قال نشطاء بعد تغير شكلها بالكامل إنها استبدلت رأسها.