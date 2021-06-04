دهس طفلة في شجار تجار خمور!

قنوات عالمية تناقلت الحادثة بباتنة

أوقف الخميس، عناصر أمن دائرة بريكة، 90 كلم، جنوب ولاية باتنة، سبعة أشخاص شكلوا عصابة أشرار، كانت صنعت مساء الخميس، مشاهد مروّعة في طريق مقرة الواقع باتجاه ولاية المسيلة المجاورة، من خلال شجار جماعي مروّع على الطريقة الهوليودية، ما أسفر عن إصابة طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها 10 سنوات، من عائلة سمون، تعرضت لعملية دهس بواسطة دراجة نارية، في خضم الهرج والمرج الذي تسبب فيه المجرمون، ما حتم نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة أين أجرت، صباح الجمعة عملية جراحية لمعالجة الكسور والرضوض التي أصيبت بها.

وكان طريق مقرة شهد أمسية الخميس حالة من الفلتان الأمني نجم عن صراع وشجار بين عصابتين لترويج وبيع الخمور، استخدمت فيه الحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء، قبل أن يتطور إلى فصول أكثر ترويعا حينما حاول المتسببون في الواقعة دهس بعضهم البعض بالسيارات التي كانوا على متنها ما عرض حياة المارة والسكان لخطر شديد، قبل أن تقوم فرق الشرطة التابعة لأمن الولاية بعملية مطاردة وبحث مكنت من توقيف سبعة أشخاص، ثلاثة منهم من مدينة بريكة، فيما يقطن الأربعة الآخرون خارج إقليم البلدية، كما تم حجز المركبتين المستعملتين في المواجهة العنيفة.

وطالب سكان ثاني أكبر دوائر الولاية من حيث عدد السكان بتوفير الأمن ومضاعفة التغطية الأمنية، بعد بروز عصابات ترويج الخمور والمخدرات والأقراص بشكل لافت، وتفاديا من غرق المدينة في حرب شوارع كالتي وقعت الخميس وتم تداول فيديو لها على نطاق واسع عبر الفيسبوك وغيره، ووصل حتى قاعات تحرير قنوات عالمية كبرى تناولته بالإشارة والتعليق.