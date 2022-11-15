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دواء جديد لمرضى “فابري” الوراثي النادر في الجزائر

أحمد عليوة
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دواء جديد لمرضى “فابري” الوراثي النادر في الجزائر
ح.م

أضحى بإمكان مرضى “فابري”، وهو من الأمراض الوراثية النادرة في الجزائر، الاستفادة من دواء جديد مبتكر، أطلقته مؤخرا شركة “تاكيدا” ممثلة بمجموعة “كلينيكا” في الجزائر، كما تم تنظيم ندوة خبراء لرفع مستوى الوعي حول كيفية التكفل بالمرضى الجزائريين المصابين بهذا المرض النادر بشكل أفضل.

وبهذه المناسبة، قالت مايا مجو، رئيسة العمليات التجارية في شركة “تاكيدا”: أن الإعلان عن إطلاق دواء جديد ومبتكر في الجزائر، يأتي في إطار التزام الشركة بتحسين صحة المرضى وتقديم العلاج لهم في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعزيز التشخيص المبكر الذي يسمح بالمراقبة المثلى للمرضى وضمان الرعاية المناسبة”.

وأضافت المتحدثة “لدينا أيضا خبرة قوية في تطوير علاجات خاصة بالأمراض الوراثية النادرة بما في ذلك مرض فابري ونسعى إلى دعم المبادرات التي من شأنها أن تقود إلى تشخيص أسرع للمرضى المصابين من أجل تقليل أخطاء التشخيص وضمان أفضل للعيش حياة طبيعية”، وبالموازاة مع ذلك تعمل الشركة على “تحسين التكفل بمرض فابري بالاعتماد على الدعم الشامل من خلال تدريب الأطباء والتشخيص والعلاج”.

وكانت هذه الندوة التي جمعت خبراء دوليين ووطنيين متخصصين في علاج مرض فابري، فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول التكفل بالمرضى بشكل أفضل، بالإضافة إلى مناقشة الاستخدام الأمثل للعلاج الجديد، وذلك من خلال الجلسات العامة ودراسات الحالة.

ويشدد المختصون على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن علاج مرض فابري يكون تحت إشراف طبيب من ذوي الخبرة في التكفل بمرض فابري أو غيره من الأمراض الأيضية الوراثية.

للإشارة فان مرض فابري هو مرض استقلابي وراثي نادر، مرتبط بالكروموسوم X، والذي يصيب الرجال بشكل أساسي ويتميز بأعراض الكلى والجلد والعصبية والقلب والأوعية الدموية والقوقعة الدهنية والأوعية الدموية.

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