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الجزائر
وصل سعره 3 ملايين سنتيم

دواء نقص النمو “نورديتروبين” يستنزف جيوب الأولياء

نادية سليماني
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دواء نقص النمو “نورديتروبين” يستنزف جيوب الأولياء
أرشيف

يعاني أولياء الأطفال المصابين بمرض نقص النمو، الأمرّين، لتأمين دواء “نورديتروبين” لأطفالهم، بسبب غلاء هذا الدواء ومحدودية ميزانيتهم في ظل المتطلبات العديدة للحياة، حيث يصل سعر الدواء المرجعي إلى غاية 30 ألف دج. وهذا الدواء ضروري جدا للأطفال، والذين يحتاجون لزيادة جرعاته كل شهر. والثمن الباهظ أنهك جيوب العائلات، التي تناشد وزارة الصحة التدخل وإيجاد حلول.

وفي هذا الموضوع، تأسّفت والدة طفلة مصابة بنقص النمو، في حديث لـ “الشروق”، لعدم قدرتها على تأمين الدواء لصغيرتها، زيادة على مصاريف علاجها.

وبحسب مُحدّثتنا، فإنّ ابنتها بحاجة الى رفع جرعات دوائها، خلال الشهر المقبل، من 18 الى 24 جرعة، وهو ما يؤدي حتما لارتفاع مصاريف دوائها الى غاية 50 ألف دج. وقالت: “دواء نورديتروبين ضروري جدّا لنمو ابنتي صاحبة العشر سنوات، ولابد لها من تناوله إلى ما بعد مرحلة المراهقة”.

ولطالما اشتكى أولياء الأطفال المصابون بنقص النّمو، من غلاء الأدوية المخصصة لهم، رغم من استفادتهم من التأمين الصحي، وهو ما جعلهم يطالبون السلطات الوصية، بمراجعة قرار رفع السعر المرجعي، بعدما كان سعر هذا الدواء في المتناول السنوات السابقة، ويشار إلى أنّ مرض نقص النمو، هو مرض هرموني يعيق النمو الطبيعي للأطفال.

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