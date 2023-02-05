دواوين الترقية والتسيير العقاري تبدأ التنازل عن السكنات

لا قبول للملفات بعد تاريخ 31 جويلية المقبل

شرعت دواوين الترقية والتسيير العقاري في التنازل عن السكنات التي تحوزها، لفائدة شاغليها، تماشيا والنصوص الواردة في قانون المالية التكميلي الصادر في أوت من السنة الماضية، حيث وضعت جدولا زمنيا للعملية.

وأوضحت مراسلة لوزارة السكن، موضوعها “التنازل عن الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري”، بعثت بها بتاريخ 8 جانفي الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، أنه سيتم التنازل عن السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي بنفقات نهائية من ميزانية الدولة الموضوعة حيز الاستغلال.

وأوضحت الوثيقة أنه يمكن “لكل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه، إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 جويلية المقبل”، وأكدت “أنه لا يمكن استلام أي ملف طلب تنازل”.

وسبق للحكومة أن حددت معايير القيمة التجارية للسكنات المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل هذه الدواوين.

وتم تحديد السعر الأساسي بتطبيق معاملات المنطقة والمنطقة الفرعية والصنف على السعر المرجعي للمتر المربع، المحدد حسب الفترات التي تم استغلال السكنات، حيث تم وضع سعر 12 ألف دينار للمتر المربع الواحد للتنازل عن السكنات التي تم توزيعها واستغلالها قبل أول جانفي 2004، أما بالنسبة للسكنات التي تم توزيعها ما بين 2004 و2009 فتم تحديد سعر التنازل عنها بـ20 ألف دينار جزائري للمتر المربع.

وبالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال ما بين 2010 و2014، فقد تم تحديد قيمة التنازل بـ25 ألف دينار جزائري للمتر المربع الواحد، فيما يرتفع سعر التنازل عن السكنات التي تم توزيعها من سنة 2015 إلى يومنا هذا بـ30 ألف دينار.