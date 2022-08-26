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رياضة
في اجتماع عقد بمقر الفاف

دوخة يؤهل رسميا للمشاركة في المنافسة الإفريقية

ع. ع
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دوخة يؤهل رسميا للمشاركة في المنافسة الإفريقية

عقد جهيد زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد، محمد بن حاج، لمناقشة قضية تسريح الحارس توفيق موساوي، وعدم تأهيل الحارس عز الدين دوخة.

وكان شباب بلوزداد قد هدد باللجوء إلى العدالة ضد لجنة المنازعات، على خلفية ما اعتبرها مماطلة في إرسال وثيقة تأهيل الحارس دوخة، ما نجم عنه حرمان الفريق من خدماته في دوري أبطال إفريقيا.

وذكر النادي البلوزدادي، في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن اللقاء سمح للطرفين بتحديد الأخطاء التي وقعت خلال الإجراءات التنظيمية، حول عدم تأهيل “دوخة”، وكذلك عدم تسلم شهادة تسريح موساوي، مرجعا الأمر إلى سوء تفاهم وقع بين إدارة النادي والاتحادية.

وأضاف البيان: “وعليه، تقرر الاتفاق على غلق هذا الملف، وعدم اللجوء إلى اتخاذ أي إجراء آخر على الإطلاق، في حين سيكون الحارس دوخة مؤهلا، خلال الدور التمهيدي الثاني لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وفقًا للقوانين المعمول بها من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

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