دودان يخرج عن صمته في ندوة مرتقبة.. والجماهير تنتظر إجابات حاسمة

كشف مصدر مقرب من إدارة شبيبة القبائل أن المناجير العام للفريق، كريم دودان، يعتزم عقد ندوة صحفية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تسليط الضوء على آخر المستجدات داخل بيت “الكناري”، في ظل حالة الترقب الكبيرة التي يعيشها أنصار النادي مع اقتراب التحضيرات للموسم الجديد.

وحسب ذات المصدر، فإن الندوة ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام، ما يعني أن دودان سيكون مطالبًا بالإجابة عن العديد من التساؤلات التي تشغل الشارع الرياضي القبائلي، خاصة ما تعلق بملف المدرب الجديد، الذي لا يزال يراوح مكانه رغم مرور أسابيع على نهاية الموسم، إضافة إلى قضية تعيين مدير رياضي يقود المشروع الرياضي للنادي في المرحلة المقبلة.

كما ينتظر أن يتطرق المسؤول الأول عن التسيير الرياضي داخل الشبيبة إلى ملف الانتدابات والتسريحات، في ظل كثرة الإشاعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن إمكانية مغادرة عدد من ركائز الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية، الأمر الذي أثار مخاوف الجماهير بشأن مستقبل التشكيلة وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار الفني والتنافسي.

وتأتي هذه الخرجة الإعلامية المرتقبة في وقت تعرف فيه إدارة النادي ضغوطًا متزايدة من الأنصار، الذين يطالبون بتوضيحات رسمية ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بعدة ملفات حساسة داخل الفريق، خاصة بعد الموسم الصعب الذي عاشه “الزعيم”.

ويرى متابعون أن ندوة دودان ستكون فرصة مهمة لإعادة الهدوء إلى محيط النادي، وكشف الخطوط العريضة للمشروع الذي تسعى الإدارة إلى تجسيده تحسبًا للموسم القادم، سواء على مستوى العارضة الفنية أو التعداد البشري.

