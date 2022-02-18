دورات تكوينية لإعداد مترجمين في اللغة الصينية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الحكومة الصينية تعتزم تنظيم دورة جديدة من البرنامج التدريسي الخاص بالترجمة وإعداد مترجمين من وإلى اللغة الصينية، لفائدة مواطني الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023.

وأوضحت مديرية التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلة تحمل الرقم 234، موجهة لرؤساء الندوات الجهوية لجامعات الشرق والوسط والغرب، بأنه بناء على المراسلة الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإن الحكومة الصينية وفي إطار منتدى التعاون العربي الصيني، تعتزم تنظيم دورة جديدة من البرنامج التدريسي الخاص بالترجمة وإعداد مترجمين لمواطني الجامعة العربية، ابتداء من الموسم المقبل ولمدة 5 سنوات.

وتتكفل الحكومة الصينية بنفقات الدراسة والإقامة والمعيشة والتأمين والسفر للمشاركين، غير أنه ونظرا للوضع الوبائي الاستثنائي الحالي، ستقوم جامعة الدراسات الدولية بشنغهاي باعتبارها الجهة المنفذة، بتنظيم هذه الدورة عبر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة، كما ترجو من الجهة المنظمة موافاتها بالمرشحين المقترحين.