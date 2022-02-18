-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

دورات تكوينية لإعداد مترجمين في اللغة الصينية

نشيدة قوادري
  • 73
  • 0
دورات تكوينية لإعداد مترجمين في اللغة الصينية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الحكومة الصينية تعتزم تنظيم دورة جديدة من البرنامج التدريسي الخاص بالترجمة وإعداد مترجمين من وإلى اللغة الصينية، لفائدة مواطني الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023.

وأوضحت مديرية التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلة تحمل الرقم 234، موجهة لرؤساء الندوات الجهوية لجامعات الشرق والوسط والغرب، بأنه بناء على المراسلة الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإن الحكومة الصينية وفي إطار منتدى التعاون العربي الصيني، تعتزم تنظيم دورة جديدة من البرنامج التدريسي الخاص بالترجمة وإعداد مترجمين لمواطني الجامعة العربية، ابتداء من الموسم المقبل ولمدة 5 سنوات.

وتتكفل الحكومة الصينية بنفقات الدراسة والإقامة والمعيشة والتأمين والسفر للمشاركين، غير أنه ونظرا للوضع الوبائي الاستثنائي الحالي، ستقوم جامعة الدراسات الدولية بشنغهاي باعتبارها الجهة المنفذة، بتنظيم هذه الدورة عبر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة، كما ترجو من الجهة المنظمة موافاتها بالمرشحين المقترحين.

مقالات ذات صلة
تأجيل محاكمتيْ تومي وغول وقاضي إلى 3 مارس المقبل

تأجيل محاكمتيْ تومي وغول وقاضي إلى 3 مارس المقبل

غلاء المعيشة يجبر الجزائريين على تغيير عاداتهم الاستهلاكية

غلاء المعيشة يجبر الجزائريين على تغيير عاداتهم الاستهلاكية

كورونا في الجزائر: 316 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كورونا في الجزائر: 316 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

خارطة طريق استعجالية لتحسين الخدمات الجامعية

خارطة طريق استعجالية لتحسين الخدمات الجامعية

في أول نشاط لها.. السفيرة الأمريكية تزور المدرسة الدولية بالجزائر

في أول نشاط لها.. السفيرة الأمريكية تزور المدرسة الدولية بالجزائر

توقعات باستقرار أسعار الخبز في حدود 10 دج

توقعات باستقرار أسعار الخبز في حدود 10 دج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد