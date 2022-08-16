دورات تكوينية لتدريب أساتذة الإنجليزية

الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ يطالب:

يدعو الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، القائمين على وزارة التربية الوطنية، إلى ضرورة تكوين الأساتذة الجدد في مادة اللغة الإنجليزية، من خلال برمجة دورات تكوينية لفائدتهم قبيل الدخول المدرسي المقبل وأثناء الخدمة، لتمكينهم من المنهاج والقيام بمهامهم على أكمل وجه.

ويسجل الاتحاد في بيان صدر عنه هذا الاثنين، تحوز “الشروق” نسخة منه، باهتمام ويثمن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بإدراج تعليم اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، ويرى بأن الإجراء يصب في الاتجاه الصحيح الذي يمكن التلميذ من اكتساب القواعد الأساسية لتعلم هذه المادة التي ستكون بمثابة مفتاح العلم في المراحل العليا اللاحقة.

ويجزم، الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، بأن الأعداد الكبيرة للملفات المودعة على مستوى مديريات التربية للولايات من قبل المترشحين الحاملين لشهادة الليسانس في تخصصي اللغة الإنجليزية والترجمة، يبدد تلك الشكوك بخصوص العجز في التأطير البيداغوجي، ويقطع الطريق أمام الأصوات المثبطة والتي تنتظر إخفاق التجربة وفشل جهود التغيير نحو الأفضل.

ويؤكد الاتحاد بأنه كان ولا يزال ينظر إلى مصلحة التلميذ ومستقبله الدراسي، في ضوء رؤية شاملة للعملية التربوية بعناصرها الثلاثة وهي التلميذ والمعلم والمنهاج، وإنها عملية تراكمية تشبه إلى حد كبير بناء صرح عال ومتين، توضع أساساته في المرحلة الابتدائية.