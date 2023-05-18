دورات مجانية لتعليم الإنجليزية لحاملي البكالوريا الجدد

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الطلبة الجدد الناجحون في شهادة البكالوريا جوان 2023، سيستفيدون من دورات مجانية لتعليم اللغة الانجليزية.

وقال بداري، لدى نزوله ضيفا على إذاعة “جيل أف أم”، الأربعاء، أن حاملي البكالوريا الجدد لدورة جوان-2023، سيستفيدون من دورات عبر النت لتحسين المستوى في اللغة الانجليزية مجانا، تمتد من 20 جوان إلى 20 جويلية.

كما كشف بدراي عن استحداث المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يتكون من خبراء ومختصين في المجال، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد إنشاء دار للذكاء الاصطناعي في كل مؤسسة جامعية.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي أن الجامعة الجزائرية ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا عرفت إصلاحات عديدة، مشيرا إلى أن طلبة اليوم هم مستقبل الغد لذا يجب مرافقتهم حتى يكونوا مبدعين يخلقون من أفكارهم الثروة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الطالب اليوم لديه طاقة كبيرة، يجب أن تستغل في الابتكار فمن خلال هذا يمكن أن ينشئ مؤسساته الناشئة.