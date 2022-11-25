دورات مجانية للتكوين في النّظافة بالمقاهي والمطاعم

تحت إشراف الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك

أعدت الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، مسودة اقتراح شراكة مع وزارة التكوين المهني، لتكوين أصحاب المقاهي، والعاملين في المطاعم، بشأن كيفية النشاط في إطار قانوني وصحي، حيث يتم التركيز على عامل النظافة في هذه الأماكن التي قد يتعرض فيها المستهلك للتسممات، وعدم الرضى عن الخدمات المقدّمة.

وقال زكي حريز، في تصريح لـ”الشروق”، إنّ اللّجوء إلى التكوين من خلال دورات مجانية مع مراكز التكوين المهني، تحت إشراف الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، من شأنه تحقيق مجال واسع من الخدمات التي لا يسعى أصحابها إلى الربح المادي، على حساب صحة المواطن.

وأوضح، حريز أنّ التكوين الخدماتي في المقاهي والمطاعم، في إطار النظافة والحفاظ على رضا الزبائن، وطرق التعامل معهم، قد يوفر مكونين يقومون مستقبلا بدورهم، لتكوين آخرين، وهذا ما ستبدأ به فدرالية حماية المستهلك، حيث ستقوم وباتفاق مع وزارة التكوين المهني، بتكوين فريق يمتهن تسيير المطاعم والمقاهي، ويقوم هذا الفريق، بتكوين أصحاب المقاهي والأماكن الخدماتية الاستهلاكية.

وأكد زكي حريز أن النظافة للحفاظ على الصحة العمومية، تبدأ بترقية تكوين أصحاب المقاهي ومحلات “فاست فود”، وأصحاب محلات صناعة وبيع المواد الاستهلاكية، معربا عن أسفه لمظاهر الغش وقلة النظافة في مثل هذه النشاطات.