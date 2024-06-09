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رياضة

دورة أبيدجان المفتوحة.. المصارعة الجزائرية بلقاضي تتوّج بالذهب

عمر سلامي
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دورة أبيدجان المفتوحة.. المصارعة الجزائرية بلقاضي تتوّج بالذهب
ح.م
أمينة بلقاضي

توّجت المصارعة الجزائرية، أمينة بلقاضي بذهبية دورة أبيدجان المفتوحة، عقب فوزها في نهائي فئة 63 كلغ على الكاميرونية إيرنا سندي هوكوا دوانلا.

واكتفت بلقاضي بفوز واحد أمام الغابونية بيدولي اسيغي دجورا شيمن كاتوشا لتجد نفسها في النهائي، حيث عرفت فئة هذا الوزن مشاركة عدد قليل من المصارعات.

ويشارك في المنافسة 147 مصارع، 103رجال و44 سيدات، يمثلون 32 بلدا من خمس قارات.

واقتطع ثلاثة مصارعون جزائريون تأشيرات التأهل إلى أولمبياد باريس، ويتعلق الأمر بكل من دريس مسعود رضوان في وزن أقل من 73 كغ، والمصارعة أمينة بلقاضي في وزن أقل من 63 كغ، والمصارع ليلي محمد المهدي في وزن أكثر من 100كغ.

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