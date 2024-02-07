دورة أولى ببرنامج ثري تحت شعار” شمعة أمل”

الأيام المسرحية الوطنية لندرومة بمدينة تلمسان:

احتضن المسرح الوطني محي الدّين بشطارزي بالجزائر العاصمة، صبيحة الأربعاء 06 فيفري 2024، النّدوة الصّحفيّة الخاصّة بالأيّام المسرحيّة الوطنيّة لمدينة ندرومة بمدينة تلمسان في دورتها الأولى، والمزمع انطلاقها في الفترة الممتدة بين 14 و17 فيفري من الشهر الحالي. ونشطتها تعاونية رفقاء المسرح بندرومة.

وتطرّق خلال النّدوة كلّ من رفيق عرباوي ،رئيس التعاونية، و كذا عبد المؤمن بن لزعر ،مسؤول الإعلام، وخليفاوي يحي ،مسؤول الورشات والتّكوين، إلى كلّ التّفاصيل المتعلّقة بهذه الفعالية في دورتها الأولى والتي تلقى الدّعم من وزارة الثّقافة والفنون.

وتأتي هذه الدّورة، بعد الدّورة التجريبية لسنة 2022، من أجل تكريس هذه التّظاهرة على مستوى المدينة والـتّأسيس لها، لكي تصبح تقليدا من أجل تفعيل الإشعاع الثّقافي في هذه المنطقة الحدودية. هذا وقد سطّر القائمون على تعاونية رفقاء المسرح بمدينة ندرومة برنامجا ثريا خلال هذه الأيّام، على غرار العروض التي اختيرت من طرف لجنة خاصة للانتقاء من جامعة وهران، وكذا الورشات والجلسات الأدبية سواء للنّقاش أو بيع بالتّوقيع لإبداعات شباب المدينة.

فيما يخصّ العروض المشاركة من مختلف ولايات الوطن فنذكر: مسرحية “هو وهي” المسرح الجهوي لمدينة وهران، مسرحية “الخيش والخياشة” كذلك من وهران، مونودرام “نوارة” من ولاية تمنراست، مسرحية “عارف والأصدقاء” من ولاية أولاد جلال، عرض مسرحي للأطفال من المنيعة، عرض مونودرام “لالونا” من سيدي بلعبّاس، عرض “محارة للأطفال” من ولاية غليزان. أمّا فيما يتعلّق بالورشات، فقد سطّرت ورشتان: ورشة للكتابة الإبداعية تحت إشراف مصطفى بولي من ولاية سعيدة والحاصل مؤخّرا على جائزة كتارا للكتابة المسرحية بقطر بالدّوحة، وورشة لإعداد وتكوين ممثّل يشرف عليها السّيد لونيس فخر الدين.

هي سواعد شباب تؤسّس للحركة الثّقافية بمدينة ندرومة بولاية تلمسان، رغم شحّ الدّعم المحلّي إلى حدّ السّاعة، من أجل أن تصبح التّظاهرة أكثر توسّعا وحضورا ولم لا تظاهرة تنافسية.