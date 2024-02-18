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رياضة

دورة إفريقيا المفتوحة أشبال وأواسط.. تتويج المنتخب الجزائري بـ 82 ميدالية

عمر سلامي
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دورة إفريقيا المفتوحة أشبال وأواسط.. تتويج المنتخب الجزائري بـ 82 ميدالية
ح.م
تألق المنتخب الجزائري للجيدو أشبال وأواسط في الدورة المفتوحة

توّج المنتخب الجزائري للجيدو أشبال وأواسط، ذكور وإناث بمجموع 82 ميدالية ضمن دورة إفريقيا المفتوحة بالجزائر العاصمة، والتي نظمت بالمركب الأولمبي محمد بوضياف.

ونال المنتخب الوطني 82 ميدالية، تمثلت في 22 ذهبية و 27 فضية و 33 برونزية.

وكرّر أشبال الجزائر الإنجاز الذي حققوه في دورة إفريقيا المفتوحة التي جرت مؤخرا في تونس، حيث فاز بالمركز الأول بمجموع 43 ميدالية 15 ذهبية و14 فضية و14 برونزية.

ومن جهتهم، توّج المصارعون الجزائريون لفئة الأواسط ذكور و إناث بـ 39 ميدالية تتمثل في7 ذهبيات و13 فضية و19 برونزية.

وتتواصل دورة إفريقيا المفتوحة، الأحد، بإجراء منافسات الأكابر التي انطلقت السبت، بمشاركة 100 مصارع و51 مصارعة، يمثلون 19 دولة.

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