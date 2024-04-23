دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17سنة.. المنتخب الجزائري يتعادل أمام تونس

تعادل المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة، أمام نظيره التونسي بهدف لمثله، في إطار الجولة الثالثة من دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، الجارية بالجزائر.

وافتتح شبان “الخضر” باب التسجيل في د4 عن طريق عبد الجليل منصوري، وعادل المنتخب التونسي النتيجة عن طريق محمد بوسلامة في د80.

وضيّع لاعب المنتخب الجزائري يوسف عمراني ضربة جزاء في د24.

وكان المنتخب الجزائري قد تعادل في مقابلته الأولى أمام المغرب بهدف لمثله.

وفي مباراة أخرى، لحساب الجولة الثالثة، تعادل المنتخبان الليبي والمغربي بهدف لمثله، فيما أعفي المنتخب المصري من مباريات هذه الجولة.

وتلعب مباريات الجولة الرابعة، هذا الأربعاء، حيث يواجه شبان “الخضر”، المنتخب الليبي بملعب عمر حمادي ببولوغين ابتداء من الثالثة.

ويلتقي المنتخب المغربي بالمنتخب المصري على السادسة مساء، بنفس الملعب، وسيكون المنتخب التونسي معفيا في هذه الجولة.