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رياضة

دورة اتحاد شمال إفريقيا.. منتخب أقل من17 سنة يشرع في التحضير لمباراة تونس

عمر يسلامي
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دورة اتحاد شمال إفريقيا.. منتخب أقل من17 سنة يشرع في التحضير لمباراة تونس
ح.م
منتخب أقل من 17 سنة

شرع المنتخب الجزائري لأقل من17 سنة في التحضير لمباراة تونس، المرتقبة الاثنين، في إطار دورة اتحاد شمال إفريقيا.

وعاد المنتخب الجزائري إلى أجواء التدريبات صبيحة الجمعة، عقب التعادل في مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بهدف لمثله.

وفضل الطاقم الفني برمجة حصة تدريبية خفيفة للاعبين الذين دخلوا أساسيين في مباراة المغرب، أمام الذين لم يشاركوا فقد برمجت لهم تمارين خاصة بالجانب البدني.

وتلعب السبت مباراتا الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال إفريقيا، حيث سيواجه منتخب تونس نظيره المغربي، فيما يواجه منتخب ليبيا نظيره المصري، وأعفي المنتخب الجزائري من هذه الجولة.

وتنطلق المباراة الأولى على الساعة الثالثة زوالا بملعب حمادي ببولوغين، فيما تلعب المواجهة الثانية بداية من الساعة السادسة مساء بملعب سالم مبروكي، بالرويبة.

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