دورة استثنائية لتحديد مهام المهندس المعماري في مشاريع السكن

لمناقشة المادة 19 من المرسوم 94/07 المتعلقة بالإنتاج المعماري

نظم الأحد المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين دورة استثنائية بعد إنهاء أشغال المؤتمر في دورته العادية، وبعد المصادقة على المواضيع المطروحة رفقة ممثلي المجالس الولائية، وذلك لمناقشة المادة 19 من المرسوم 94/07 المتعلقة بالإنتاج المعماري وممارسة الهندسة المعمارية والتي تنص على أن للمهندس المعماري ممارسة إحدى الصفات التالية: إما حرا أو شريكًا أو أجيرا.

وقال رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، حسان مالكية، في تصريح لـ”الشروق”، على هامش الدورة الاستثنائية للمؤتمر المنعقد بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين البنيان بالجزائر العاصمة، تحت شعار “نصوص تنظيمية، احترافية معمارية وعمارة ذات هوية”، إن المادة 19 في شقها المتعلق بكون المهندس المعماري شريكا وأجيرا غير واضحة، ولا يوجد لها نص، ولهذا تم اقتراح مشروع استدعاء دورة استثنائية موسعة للمجلس الوطني تضم المجالس المحلية الحاضرة في المؤتمر، قصد بلورة مشروع نص تطبيقي واقتراحه على السلطات المعنية لتفعيل دور المادة 19 من المرسوم 07.94.

وأكد حسان مالكية في ذات السياق أن المصادقة في آخر المؤتمر على استحداث مجالس محلية بالولايات الجديدة المتوفرة فيها الشروط القانونية اللازمة، تبعه المصادقة على مقترح للمادة 09 من القانون 04.94 الخاص بحماية التراث الثقافي والذي هو بصدد المراجعة من قبل وزارة الثقافة والفنون، حيث أفاد بهذا الصدد أن هذا الاقتراح الأخير يكون من خلال مهندس معماري معتمد ومتتبع للتراث والمعمار التاريخي والخاص حسب طبيعة كل منطقة جزائرية.