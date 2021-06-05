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الجزائر
تعليمات بتمكين التلاميذ من الاطلاع على أوراق إجاباتهم

دورة استدراكية لإنقاذ الراسبين يومي 27 و28 جوان

نشيدة قوادري
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دورة استدراكية لإنقاذ الراسبين يومي 27 و28 جوان
أرشيف

عقد مجالس القبول والتوجيه ابتداء من 29 جوان والطعن ممكن
حصص دعم مجانية لمترشحي “البيام” و”البكالوريا”

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديري التربية للولايات من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، بضرورة العودة إلى نظام الانتقال العادي إلى المستويات العليا باعتماد معدل 10 من 20 للقبول في الطورين المتوسط والثانوي و5 من 10 في التعليم الابتدائي، في حين دعت إلى برمجة “الاختبارات الاستدراكية” في موعدها لفائدة التلاميذ الراسبين أصحاب معدلات 9 و9.99 من 20.

ومع بدء العد التنازلي لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والثانوي، وجهت الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية، تعليمات لمديري التربية للولايات من خلال مديري المؤسسات التربوية، تحثهم من خلالها على أهمية مواصلة تقديم حصص الدعم والتقوية المجانية وكذا حصص المذاكرة والمراجعة للمترشحين دون توقف ومن دون إقصاء أي تلميذ على مستوى مؤسساتهم التربوية، وذلك قصد تهيئتهم وتحضيرهم للامتحان بيداغوجيا ونفسيا ووضعهم في نفس أجواء الامتحانات المدرسية، بالإضافة إلى الحرص على تقديم دروس الدعم والتقوية أيضا لفئة التلاميذ المعنيين باجتياز الاختبارات الاستدراكية.

كما أمرت، الوزارة الوصية في ذات التعليمة رؤساء المؤسسات التربوية، بالعمل على استغلال كافة الفضاءات الزمنية المتاحة خلال أيام الأسبوع من خلال الاستعانة بأوقات الفراغ، للشروع في برمجة حصص خاصة لتصحيح الاختبارات الفصلية مع التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة، مع تمكينهم من الاطلاع على أوراق إجاباتهم.

وبخصوص الاختبارات الاستدراكية لفائدة التلاميذ الراسبين أصحاب معدلات تتراوح بين 9 و9.99 من 20، لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي، وكذا سنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط والأولى والثانية ثانوي، دعت الوزارة إلى ضرورة برمجتها يومي 27 و28 جوان الجاري، أي مباشرة بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة التي ستجرى في الفترة بين 15 و24 جوان الجاري. على أن يتم عقد مجالس القبول والتوجيه لتلاميذ الرابعة متوسط المنتقلين إلى الأولى ثانوي وتلاميذ الأولى المنتقلين إلى الثانية ثانوي ابتداء من تاريخ 29 جوان الجاري، شريطة الالتزام بتطبيق أحكام القرار رقم 68، الذي يحدد كيفيات عقد مجلس القسم في المتوسطة والثانوية، على أن يجتمع مجلس القسم برئاسة مدير المتوسطة أو مدير الثانوية بحضور أعضائه لتبقى السلطة التقديرية للمدير مع فتح باب الطعون أمام الأولياء للطعن في قرارات المجالس.

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التعليقات
5
  • بشير شريف

    لا دروس دعم ولا هم يحزنون

    0
  • جزائري

    ياصحفيي الشروق انزلو إلى الميدان الحقيقي ، اخرجوا من المكاتب المكيفة ، وتعالوا معنا إلى امتحانات البكالوريا في الفترة المسائية بولاية أدرار حيث تصل درجة الحرارة إلى 48 في الظل( أقصد الصحفيين الذين في العاصمة ، وليس المراسلين ) . أما اقتراحي ، فهو تقديم تواريخ جميع الامتحانات الرسمية بشهر : 01 - مرحلة التعليم الابتدائي ( 05 ماي ) . 02 - ش التعليم المتوسط ( 15 ماي ) . 03 - ش البكالوريا ( 20 ماي ) . * الدخول المدرسي للتلاميذ يكون في ( 10 سبتمبر ) . * العطل : عطلتان فقط ، ب 10 أيام ( الشتاء من 20 ديسمبر إلى 02 جانفي ) - الربيع ( من 20 مارس إلى 01 أبريل ) . مانرجوه أن تنقلوا رسالتنا هذه ، لأن الكهرباء تنقطع في بعض المؤسسات ، والمكيفات لا يمكن تشغيلها في جميع القاعات ، ناهيك عن عدم توفر الماء الشروب ، تصوروا لو كنتم أنتم الممتحنين .

    3
  • أستاذ هرب م م م

    أنقذوا الجزائر قبل انقاذ التلاميذ أي قبل منحهم كالعادة صك النجاح رغما عنهم . هذه الظاهرة التي ساهمت في بلوغ المدرسة الجزائرية الحضيض .

    1
  • محمد

    نحيو الصوصيال. لي ما قراش ما ينجحش ارفعو المستوى

    2
  • محمد أمين بغدادي

    الحق يقال إن برنامج السنة الرابعة متوسط لم يكيف مع إجراءات الحجر الصحي _ لذا انعكس ذلك سلبا على مردود نسبة كبيرة من التلاميذ _وكما زاد الطين بلة الاضراب الطويل الذي دخل فيه الأساتذة وبعد عودتهم مباشرة شرع في الامتحان التجريبي فماذا تنتظر من سواد التلاميذ غير الفشل إذن فرفع المعدل إلى 10 من 20 غير موضوعي وإذا كنا منصفين فلنبقيه 9 كالسنة الماضية نظرا للظروف المتشابهة إن لم نقل بأن هذه السنة أثرت على التلاميذ أكثر من السنة الماضية أما ما يسمى بالاستدراك فهو حل ترقيعي غير مجد وهو معروف مسبقا وعدد التلاميذ الذين ينجحون في نسبتهم ضئيلة جدا .

    0

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