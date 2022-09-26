دورة اللجنة الحكومية الجزائرية-الروسية الأربعاء المقبل

انطلاق اجتماع الخبراء التمهيدي للدورة العاشرة

تعقد اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، دورتها العاشرة يوم الأربعاء المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وسيترأس هذه الدورة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، مناصفة مع وزير الفلاحة للفيدرالية الروسية، دميتري باتروشاف، حسب نفس المصدر.

وستكون الدورة العاشرة للجنة المشتركة، مسبوقة باجتماعات تقنية على مستوى خبراء البلدين يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، حيث يقوم خلالها الطرفان بتقييم التعاون الثنائي منذ الدورة الأخيرة التي عقدت في موسكو في 30 جانفي 2019، وبدراسة سبل ووسائل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تضيف الوزارة.

وبهذا الصدد، افتتحت الاثنين بالجزائر أشغال اجتماع الخبراء التمهيدي للدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة بحضور سفير جمهورية فدرالية روسيا في الجزائر، فاليريان شوفايف، والتي تتواصل على مدار يومين.

وفي كلمته لدى افتتاح الأشغال، رافع ممثل الجانب الجزائري، المدير العام لقسم أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد الأمين بن شيخ من أجل “تطوير العلاقات الثنائية وتعميقها”.

وأكد بن شيخ، قائلا “تشهد العلاقات بين بلدينا قفزة نوعية في سياق الاستعداد للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية المعمقة”، مبرزا إسهام هذه الشراكة الاستراتيجية في تنويع التبادلات الجزائرية-الروسية.

ومن جهته، صرح ممثل الجانب الروسي، ايفان ناليش بأنه “فيما يخص التبادل التجاري بين البلدين، تعتبر الجزائر الشريك الثاني لروسيا في إفريقيا بحجم مبادلات قارب 3 مليار دولار في سنة 2021”.

كما أكد المتحدث على إرادة بلده في العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في المجالين “التجاري والطاقوي”.

وتجري أشغال اجتماع الخبراء في ورشات تخص مجال الطاقة والنقل والتعليم العالي والتجارة.

يذكر أن الدورة التاسعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي عقدت في نهاية فيفري 2019 بموسكو وتوجت بعدة توصيات في مختلف القطاعات تتعلق بتطوير التعاون الثنائي وتعزيزه.