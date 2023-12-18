دورة تكريم الفنّان سيد أحمد أقومي و 13 عرض داخل المنافسة

فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف في دورته 16:

احتضن المسرح الوطني الجزائري محي الدّين بشطارزي ،الاثنين 18 ديسمبر 2023، ندوة صحفيّة خصّصت للمهرجان الثّقافي الوطني للمسرح المحترف، الّذي سوف تجري فعالياته، في الفترة الممتدّة من 22 إلى 31 ديسمبر 2023.

واستعرض من خلالها محافظ المهرجان ومدير المسرح الوطني محمد يحياوي، تفاصيل الدّورة السّادسة عشرة، التي تحمل اسم الفنّان الكبير سيد أحمد اقومي.

هذا وسوف تعرف هذه الدّورة مشاركة 13 فرقة مسرحية، منها عشر عروض محترفة أنتجت على مستوى المسارح و كذا ثلاثة عروض، تحصّلت على المرتبة الأولى في مهرجان الهواة لمستغانم و المهرجان المحلّي للمسرح المحترف بقالمة و كذا المهرجان الثّقافي المحلّي بسيدي بلعبّاس. وستتنافس هذه الأعمال على عدّة جوائز وهي: جائزة أحسن عمل متكامل، جائزة أحسن نصّ مسرحي، جائزة أحسن إخراج، جائزة أحسن أداء رجالي وأحسن أداء نسائي، جائزة أحسن سينوغرافيا، وكذا جائزة أحسن إبداع موسيقي، بالإضافة إلى جائزة لجنة التّحكيم. كما ستشهد ساحة محمد توري عروض مختلفة من مسرح الشارع، تنشّطها فرق تنشط عبر الوطن، بالإضافة إلى عروض خارج المنافسة بقاعات عرض بالعاصمة.

كما ستعرف هذه الدّورة نشاطات فكرية وأدبيّة متنوّعة، على مستوى قاعة “امحمد بن قطّاف”، يتطرّق فيها المتدخّلون إلى عدّة مواضيع ذات صلة بالمسرح، على غرار المسرح والمقاومة، الفرجة المسرحية في الجزائر رؤية جديدة. كما خصّصت ندوة للإخراج النّسائي تحت عنوان “إخراج نواعم”، وأخرى لتكريم الفنّان المسرحي علالو، بالإضافة إلى ندوة لتكريم الفنّانين المسرحيين الراحلين خلال سنة 2023. وإلى جانب هذه النّدوات، تمّ تخصيص عدّة ورشات خلال فعاليات هذا المهرجان، وهي ورشة فنّ التّمثيل من تأطير حيد بن حسين، وورشة الكتابة الدّرامية من تنشيط د. فتحي كافي، وأخرى مراقب العرض من تأطير شيخ الشّيوخ شريف.

وهذا وقد سطّر القائمون على هذه الدّورة عدّة أهداف، على غرار ترقية الفعل المسرحي، وكذا المساهمة في تطوير الثّقافة الوطنيّة، بالإضافة إلى تشجيع التّجارب الرّائدة والأبحاث وخلق جوّ للّقاء والتّطرّق إلى مختلف قضايا المسرح، وتشجيع المنافسة بين المسرحيين من خلال الإبداع.