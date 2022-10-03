دورة تكوينية حول التدريب في مجال حقوق الإنسان

لفائدة مؤسسات وطنية ناشطة في القطاع

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاثنين بالجزائر العاصمة، دورة تكوينية حول “تصميم وتنفيذ التدريب في مجال حقوق الإنسان”، وهذا في إطار المساعي الرامية إلى إرساء ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.

وقد نظمت هذه الدورة لفائدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

وخلال إشرافه على افتتاح هذه الدورة، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن هذه الدورة تندرج في إطار المساعي الرامية إلى إرساء ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، لاسيما من خلال “تفعيل دور التدريب وفقا لمناهج مدروسة”.

وأبرز أن هذه الدورة التي تمتد على مدار أربعة أيام تشكل سانحة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تدريب المدربين المعنيين بتصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

من جانبه، قال الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلطان بن حسن الجمالي، هذه الدورة تهدف إلى “تكوين مكونين في مجال تخطيط البرنامج التدريبية، سواء من حيث تحليل السياق العام وتقدير الاحتياجات التدريبية وتصميم الدورات وتنظيم التدريب ومرحلة تقديمه وطرق التدريب، فضلا عن تبادل التجارب والممارسات في مجال إعداد البرامج التدريبية”.

بدورها، أشادت مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية التابع لمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبير خريشة، بتنظيم هذه الدورة التدريبية التي تأتي – مثلما قالت – لتسلط الضوء على “أساسيات التدريب في مجال حقوق الإنسان ومختلف القضايا التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد تخطيط برنامج تدريبي في مجال حقوق الإنسان”.

وذكرت ذات المسؤولة بأن المركز نظم دورات تدريب عديدة لفائدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سابقا، لاسيما حول الرصد والتوثيق، تدريب المدربين وإعداد التقارير لهيئات المعاهدات.