دورة تكوينية في الجوية الجزائرية من أجل “أسعار معقولة” للرحلات

باشرت المديرية التجارية للخطوط الجوية الجزائرية دورة تكوينية للموظفين التجاريين، حول كيفيات تحديد أسعار الرحلات.

الدورة يقدّمها خبير من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهي تتضمّن محاور تخصّ تركيبة الأسعار. حسب ما أوضحه المدير الجهوي للشركة في الجزائر العاصمة نذير حاج السعيد.

وأوضح المتحدث أن الجوية الجزائرية تسعى لتحسين فهم تركيبة الأسعار، ورفع مستوى الإنتاجية، بين موظفيها التجاريين. من خلال مراجعة أنشطة مراقبة الإيرادات التجارية”.

وأضاف المسؤول حسب ما نقلته بيان للشركة، أن “مهمة تحديد وانتقاء أسعار الرحلات، تتطلب موظفين مؤهلين وأكفاء لتلبية احتياجات الزبائن، وتقديم خدمة تتميز بالسرعة والدقة وبأسعار معقولة”.