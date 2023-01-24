-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مرسوم رئاسي: هذه هي الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور الموظفين
الجزائر

دورة تكوينية في الجوية الجزائرية من أجل “أسعار معقولة” للرحلات

الشروق أونلاين
  • 218
  • 0
دورة تكوينية في الجوية الجزائرية من أجل “أسعار معقولة” للرحلات
أرشيف
الجوية الجزائرية

باشرت المديرية التجارية للخطوط الجوية الجزائرية دورة تكوينية للموظفين التجاريين، حول كيفيات تحديد أسعار الرحلات.

الدورة يقدّمها خبير من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهي تتضمّن محاور تخصّ تركيبة الأسعار. حسب ما أوضحه المدير الجهوي للشركة في الجزائر العاصمة نذير حاج السعيد.

وأوضح المتحدث أن الجوية الجزائرية تسعى لتحسين فهم تركيبة الأسعار، ورفع مستوى الإنتاجية، بين موظفيها التجاريين. من خلال مراجعة أنشطة مراقبة الإيرادات التجارية”.

وأضاف المسؤول حسب ما نقلته بيان للشركة، أن “مهمة تحديد وانتقاء أسعار الرحلات، تتطلب موظفين مؤهلين وأكفاء لتلبية احتياجات الزبائن، وتقديم خدمة تتميز بالسرعة والدقة وبأسعار معقولة”.

مقالات ذات صلة
شروع 35 ولاية في إعداد خارطة الإمكانات الاقتصادية

شروع 35 ولاية في إعداد خارطة الإمكانات الاقتصادية

هذا ما أوصى به العقيد مراد مناري عشية رحيله

هذا ما أوصى به العقيد مراد مناري عشية رحيله

دعوات إلى الاستعانة بالرصّاصين المحترفين لتجنب تسربات الغاز

دعوات إلى الاستعانة بالرصّاصين المحترفين لتجنب تسربات الغاز

أخطاء الماضي في شركات الدولة لن تتكرّر

أخطاء الماضي في شركات الدولة لن تتكرّر

رئيس الكاف موتسيبي يصل إلى وهران ويثني على نجاح الجزائر في احتضان الشان

رئيس الكاف موتسيبي يصل إلى وهران ويثني على نجاح الجزائر في احتضان الشان

أهم تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون وجورجيا ميلوني

أهم تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون وجورجيا ميلوني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد