دورة تكوينية في حقوق الإنسان بالجزائر العاصمة

دورة تكوينية في حقوق الإنسان بالجزائر العاصمة
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دورة تكوينية حول “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق حقوق الإنسان.”

وبمناسبة هذه الدورة التي تم تنظيمها اليوم الأحد 12 أكتوبر بالجزائر العاصمة، لفائدة أعضاء كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا المرصد الوطني للمجتمع المدني، أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن هذه الدورة تأتي في “إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية وفقا لبرنامج التعاون للتنمية المستدامة، المتفق عليه بين الحكومة الجزائرية ونظام الأمم المتحدة للفترة 2027/2023”.

كما أشار الى أن مختلف القطاعات تتكفل بتنفيذ “جزء من هذا البرنامج، حسب الاختصاص” وأن المجلس “يعنى بتنفيذ مسألتين: الأولى متعلقة بهذه الدورات التدريبية والثانية تخص إنشاء شبكة النساء الوسيطات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في منع نشوب النزاعات وحل النزاعات الإقليمية والدولية”.

رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيدة ابتسام حملاوي، أشارت من جانبها الى أن هيئتها تسعى إلى “رفع وعي فواعل المجتمع المدني بأهمية المكاسب الكبيرة التي حققتها الدولة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان” من خلال “النصوص القانونية التي سنها المشرع لتكريس هذه الحقوق”.

أما سفيرة الأمم المتحدة المنسقة المقيمة بالجزائر، سافينا كلوديا أما ساري، نوهت من جانبها بـ”الالتزامات الكبيرة للسلطات الجزائرية في مجالات العدل، التضامن، المساواة وكرامة الإنسان”.

