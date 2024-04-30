دورة تكوينية في زراعة شجرة الأرغان بالجزائر

يقدّم المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الخضروات والزراعات الصناعية بهراوة في العاصمة خلال شهر ماي المقبل، دورة تكوينية في تسيير محصول شجرتي المورينغا والأرقان.

وحُدّد تاريخ هذه الدورة الموجّهة للفلاحين، بيومي 29 و30 ماي. حيث تشرف الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة على تقديمها بمقر المعهد.

وإلى جانب هذا التكوين، يفتح المعهد أبوابه للراغبين في تلقّي دورات أخرى حول صناعة الجبن، تسيير محصول الفطر، إنتاج الفول السوداني، والطاقات المتجددة في الفلاحة.

وفي 30 جانفي 2022، أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات بتطوير إنتاج شجرة الأرقان في الجزائر.

وقد تمّ في هذا الصدد، وضع حجر الأساس لإنشاء المركز الوطني لتنمية شجرة الأرقان والموارد الوراثية بالمشتلة النباتية الصحراوية بتندوف.

ويتربع للمركز على مساحة 3 هكتارات، على أن يكون خطوة أولى نحو تأسيس مركز دولي لشجرة الأرقان في الجزائر.

ويستخدم الزيت المستخرج من ثمار شجرة الأرغان، في الصناعات الغذائية وصناعة المواد التجميلية. في حين تحتوي نباتات شجرة المورينغا على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والبروتين.