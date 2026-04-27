دورة تكوينية لفائدة الصحفيين حول ترويج ثقافة الادخار 

نظم بنك “أ.بي.سي الجزائر” دورة تكوينية لفائدة الصحفيين، حول موضوع” الادخار رافعة للنمو الاقتصادي وركيزة الأمن المالي للأسر، وذلك تزامنا مع اليوم العربي للشمول المالي، حيث تم التأكيد على التزام البنك بدعم وترسيخ الثقافة الاقتصادية والمالية، من خلال تسليط الضوء على الدور المحوري للادخار، سواء في دفع عجلة الاقتصاد او تعزيز الاستثمار المالي الأسر.

وخلال الدورة التكوينية المنظمة، الإثنين، بالعاصمة، قال مسؤول التسويق والمنتجات لدى البنك ، نسيم رضا بن كريتلي، إن مؤسسته أطلقت اول حملة من نوعها في السوق تحت شعار” ادخر واربح”، لتتيح فرصة الفوز بـ 12 شيكا، قيمة كل منها 200 مليون سنتيم، حيث قدم حلول الادخار الموجه للأفراد، سيما ادخار “غدا” وادخار “رفيقي” وادخار “دايلي”.

كما أبرز المتحدث سهولة الوصول إلى هذه الحلول وبساطتها، ودورها في تعزيز ودعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.

وخلال ذات الدورة التكوينية، تم التأكيد على الدور المحوري لوسائل الاعلام في تبسيط ونشر المفاهيم الاقتصادية والمالية، بما يساهم في تحسين وعي الجزائريين وتعزيز ثقافة الادخار.

وبالمناسبة، تم شرح آليات الادخار الاسلامي، سيما المضاربة والقرض الحسن، إلى جانب التطرق إلى موضوع الصيرفة الاسلامية لدى البنك ، من خلال نافذة “البراق”، باعتبارها نموذجا عمليا لتطبيق هذه المبادئ ضمن المنظومة المصرفية الجزائرية.