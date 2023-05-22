دورة تكوينية للشباب الجزائري في إسبانيا.. هذه شروط المشاركة

نشرت الوكالة الوطنية لتشغيل إعلانا لفائدة الشباب للمشاركة في النسخة الثالثة للأكاديمية المتوسطية للشباب، المزمع تنظيمها بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأفاد بيان للوكالة أن الدورة موجهة لفائدة الشباب الذين يبلغون من العمر بين 18 و29 سنة ولديهم مستوى متوسط في الإنجليزية.

وأضاف بيان الوكالة أنه بإمكان الشباب المشاركة في النسخة الثالثة من الأكاديمية المتوسطية للشباب، التي ستنظم في شكل دورة تكوينية من أربعة (04) أيام.

وتهدف لتحسين كفاءات المشاركين وتعزيز دورهم الفعال في عمليات اتخاذ القرار وكذا في مجال صناعة السياسات المتصلة بالمجالات التالية: التغيرات والعدالة المناخية، الاندماج الاجتماعي، وتشغيل الشباب

وللمشاركة في هذه الدورة التكوينية، يرجى تصفح الموقع الإلكتروني الآتي: https://ufmsecretariat.org/…/call-3rd-edition

وقالت الوكالة أن آخر أجل للتسجيل بتاريخ 31 ماي 2023 على الساعة 23:59 بتوقيت وروبا الصيفي.